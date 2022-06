La Permian Basin se enfrenta a la falta de servicios de cuidado de niños

MIDLAND/ODESSA, Texas (KTLE) - Miércoles Niños en Riesgo, una rama del consejo de liderazgo familiar de Texas, publicó mapas que muestran las áreas de Texas que carecen de servicios de cuidado de niños.

Además de vivir en un desierto real, gran parte de la Permian Basin se considera un desierto de cuidado de niños también.

Esto significa que el número de niños menores de seis años con padres que trabajan es más de tres veces superior a la capacidad de los proveedores de servicios de guardería autorizados en esta zona.

En el transcurso de la pandemia, Texas ha perdido el 21% de sus proveedores de cuidado infantil con licencia.

El estado tiene actualmente 635 códigos postales que se consideran desiertos de cuidado infantil 242 de esas comunidades se añadieron como resultado de la pandemia.

“Eso va a significar que esas familias ya no van a poder encontrar cuidado para volver a trabajar”, dijo Kim Kofron, Directora de Educación Infantil. “Como estamos saliendo de la pandemia, con suerte, y los padres están volviendo a la oficina o perdieron su trabajo y están volviendo a trabajar y no pueden encontrar cuidado de niños que va a obstaculizar su capacidad de tomar ese trabajo o avanzar en su carrera”.

Los nuevos mapas publicados muestran que partes del condado de Midland y Ector tienen graves carencias cuando se trata de proveedores de cuidado de niños con licencia.

En el condado de Midland, por cada 100 padres que trabajan, hay 25 lugares disponibles para el cuidado de niños.

Según el mapa, es aún peor en el sur del condado de Ector, donde hay prácticamente cero opciones disponibles para los padres que trabajan.

“Tenemos centros que están abiertos, pero no están a plena capacidad”, dijo Kofron. “No necesariamente porque los niños y las familias no están listos para volver, sino porque no tienen la fuerza de trabajo y los educadores para apoyar realmente esas aulas. El cuidado de niños es una industria con mucho personal”.

La necesidad de guarderías es más urgente que nunca a medida que la vida vuelve a la normalidad tras la pandemia y los padres vuelven a la oficina...

Children at Risk afirma que es vital para el futuro de Texas que nuestra infraestructura de atención infantil se reconstruya y amplíe pronto.

“Sabemos que las empresas dependen del cuidado de los niños tanto como las familias”, dijo Kofron. “Si queremos que nuestra economía crezca, tenemos que asegurarnos de que también invertimos en el sector de la atención infantil. En el peor de los casos, perdemos cada vez más gente de la fuerza de trabajo”.

Children at Risk espera que la publicación de los mapas interactivos ofrezca a los padres y tutores un recurso para encontrar dónde hay guarderías disponibles cerca de ellos.

