El evento Tall City Beer Run recauda dinero para becas

MIDLAND, Texas (KTLE) - Acompaña a Midland Athletic Company, Midland Run Crew, y Tall City Brewing - para el amable desafío anual en honor a John Thomas Butler.

Habrá carrera, cerveza de raíz, cerveza, medallas de la carrera y una fiesta posterior a la carrera en Permian Basin.

Acerca de John Thomas Butler

Esta carrera es una recaudación de fondos para la Fundación de Becas en Memoria de John Thomas Butler (JTBMSF). La JTBMSF es un servicio de becas y ayuda financiera para estudiantes del área de Permian Basin en Midland, TX. Fue fundada en 2018 por los seres queridos de John Butler, un miembro del equipo de Cross Country de MHS, del equipo de atletismo y del ministerio de SGY que falleció en un trágico accidente en 2017. John Butler tenía 16 años en Agosto de 2017, la última vez que alguien lo vería haciendo lo que amaba: correr.

“Cuando John murió, teníamos gente donando dinero”, dijo Keitha Butler, la madre de John. “Lo dejamos de lado y en enero decidimos crear un fondo de becas en su honor”. Todos los años, el fondo de becas otorgaba becas de 500 dólares a los estudiantes de último año de la cuenca del Permian.

La fundación ya ha otorgado 10 becas este año a estudiantes de último año calificados y se han otorgado más de 70 becas desde su fallecimiento en 2017.

¡Ten la oportunidad de ganar!

La JTBMSF está añadiendo un poco más de diversión para los estudiantes de último año o actuales estudiantes universitarios que se inscriban en la carrera. Sortearemos un nombre al azar y otorgaremos una beca para libros de $250,00 el día de la carrera.

DETALLES DE LA CARRERA

Fecha: 11 de junio de 2022Hora: 10:00 am (salida 5K) / 9:30 am (salida 1 Milla)

Lugar: Tall City Brewing (3303 W Golf Course Rd Midland, TX 79703)

El 5K es un curso de bucle a través del barrio de la escuela secundaria Legacy en el centro de Midland. La carrera de 1 milla es un recorrido de ida y vuelta.

BENEFICIOS DE LA CARRERA

-Invitación a una fiesta de celebración posterior a la carrera para todos los participantes. Esta épica fiesta posterior, organizada por Tall City Brewing, contará con música en vivo, visitas a la cervecería, camiones de comida y bebidas.

-(2) entradas gratuitas para la cerveza Tall City (para participantes mayores de 21 años) -O- cerveza de raíz ilimitada (todos los participantes).

-Los participantes de la 5K recibirán un abridor de botellas personalizado / los participantes de la 1 Milla recibirán una medalla de finisher de Rootbeer única en su género.

-Vaso de acero inoxidable personalizado.

-2022 koozie de Cerveza.

-Se podrá adquirir una camiseta de edición limitada para la carrera.

PREMIOS

Sólo para 5K* (masculino y femenino) - Los 3 primeros en los grupos de edad de 20 y menores, 21-29, 30-39, 40-49, 50+*Se requiere un chip de cronometraje para los premios.

MAPAS DEL RECORRIDO Y PUESTOS DE ASISTENCIA

Agua en la zona de salida/meta. Además, habrá (2) puestos de socorro en el recorrido (1) en el punto de las 2 millas en la 5K y (1) en el punto de giro (0,5 millas) para la 1 Milla.

RECOGIDA DE PAQUETES DE LA CARRERA

Los corredores pueden recoger sus paquetes en estos lugares:

Midland Athletic Company - 3326 N Midkiff Rd. Midland, TX 79705Viernes, 10 de junio de 202210 AM - 6 PM

Tall City Brewing - 3303 W Golf Course Rd. Midland, TX 79703Sábado, 11 de junio de 20228:40 AM - 9:40 AM

APARCAMIENTO

Estacionamiento de desbordamiento # en la Fundación del Área de la Cuenca de Permian, ubicada en 3312 Andrews Hwy. Hay una puerta en el lado oeste de nuestro lote para facilitar el acceso. Estacionamiento de desbordamiento #2 en Permian Nephrology, ubicado en 3302 W. Golf Course Rd.Estacionamiento de desbordamiento #3 en Golf Course Road Church of Christ, ubicado en 3500 W Golf Course Rd.

Información para voluntarios:

Por favor, envíe un correo electrónico a events@midlandathleticcompany.com y háganos saber si le gustaría participar como voluntario.

Otra información sobre el horario del evento:9:30 AM - El jardín de la cerveza se abre y los camiones de comida están esperando mientras los corredores terminan su carrera.10:00 AM - Música en vivo comienza / Tours de la cervecería comienzan10:30 AM - Premios 5K11:00 AM - La cervecería se abre para la admisión regular La pista de carreras se cierra (todos los participantes deben completar el 5K dentro de un límite de tiempo de 1 hora)

*Los traslados a los hogares y los vehículos son proporcionados por voluntarios (se recomiendan las propinas) y sólo están disponibles en un radio de 5 millas de la cervecería Tall City Brewing. No se harán preguntas.

*Cochecitos y perros: Los cochecitos y los perros con correa están permitidos, le pedimos que comience en la parte posterior del corral de la línea de salida. Se aplican las leyes locales sobre la correa.

