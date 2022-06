El jefe de la policía escolar no se presentó en la reunión del Ayuntamiento de Uvalde

UVALDE, Texas (AP) — El jefe de policía del distrito escolar criticado por esperar demasiado antes de ordenar a las fuerzas del orden público confrontar y matar al pistolero durante un tiroteo masivo en una escuela primaria de Texas no apareció en una reunión del Concejo Municipal en Uvalde el martes, a pesar de que ser recién elegido para el panel.

El alcalde Don McLaughlin dijo que no podía explicar por qué el jefe de policía del distrito, Pete Arredondo, no estuvo en la breve reunión. Hace dos semanas, 19 estudiantes y dos maestros fueron asesinados en la Escuela Primaria Robb en Uvalde. Las fuerzas del orden público y los funcionarios estatales han tenido problemas para presentar un cronograma y detalles precisos, y han dejado de divulgar información sobre la respuesta policial.

McLaughlin dijo a los periodistas en la reunión que estaba frustrado por la falta de información.

“Queremos hechos y respuestas, como todos los demás”, dijo el alcalde.

Steven McCraw, jefe del Departamento de Seguridad Pública de Texas, dijo que Arredondo, quien estuvo a cargo de la respuesta de varias agencias el 24 de mayo, tomó la “decisión equivocada” de no ordenar a los oficiales que irrumpieran en el salón de clases más rápidamente para confrontar a los pistolero.

Mientras el alcalde hablaba en Uvalde el martes, los legisladores en Washington escucharon el testimonio del hijo de una mujer que murió en un tiroteo masivo reciente en Buffalo, Nueva York, mientras los legisladores trabajan para lograr un acuerdo bipartidista sobre medidas de seguridad de armas. Y en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el actor Matthew McConaughey, nativo de Uvalde, habló con pasión sobre sus conversaciones con las familias de los niños asesinados y la necesidad de un control de armas más estricto.

El pistolero, Salvador Ramos, de 18 años, pasó aproximadamente 80 minutos dentro de Robb Elementary, y pasó más de una hora desde que los primeros oficiales lo siguieron al edificio y lo mataron, según un cronograma oficial. Mientras tanto, los padres afuera le rogaban a la policía que entrara rápidamente y los niños en pánico llamaron al 911 desde adentro.

Arredondo no ha respondido a las repetidas solicitudes de entrevistas y preguntas de The Associated Press.

Después de la reunión del Concejo Municipal, Alfred Garza III, cuya hija de 10 años, Amerie Jo, estaba entre los estudiantes de Uvalde asesinados, dijo a los periodistas que asistió a la reunión para ver qué más podía aprender sobre lo que sucedió ese día.

“Tengo tantas preguntas y no todas pueden ser respondidas. Todavía están recopilando datos, todavía están recopilando información sobre lo que sucedió”, dijo Garza.

Dijo que tenía curiosidad sobre si Arredondo asistiría a la reunión y dijo que tenía “sentimientos encontrados” sobre la ausencia del jefe de policía del distrito.

“Obviamente no apareció por alguna razón”, dijo Garza, y agregó que asumió que Arredondo pensó que si aparecía recibiría muchas preguntas.

Garza dijo que no tiene “mucha mala voluntad” hacia Arredondo, ni culpa a una sola persona por lo que pasó, pero sí cree que se pudo haber hecho más ese día.

“Les tomó mucho tiempo entrar allí”, dijo Garza.

Desde el tiroteo, ha habido tensiones entre las autoridades estatales y locales sobre cómo la policía manejó el tiroteo y comunicó lo sucedido al público.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas ha comenzado a remitir preguntas sobre la investigación a la fiscal de distrito del área de Uvalde, Christina Mitchell Busbee. Ella no ha respondido a repetidas solicitudes de entrevistas y preguntas de AP.

McLaughlin dijo que ha pedido a los funcionarios una sesión informativa, pero “no la estamos consiguiendo”.

Dijo que el jefe de policía de la ciudad estaba de vacaciones en el momento del tiroteo y que el comandante interino de la policía de la ciudad estaba en el lugar.