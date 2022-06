Los informes de envenenamiento por melatonina aumentan en los niños, según un estudio

NUEVA YORK (AP) — Los investigadores están llamando la atención sobre un aumento en los envenenamientos en niños relacionados con la melatonina, que ayuda a dormir, incluydo un gran salto durante la pandemia.

El año pasado, los centros de control de envenenamiento de EE. UU. recibieron más de 52,000 llamadas sobre niños que consumían cantidades preocupantes del suplemento dietético, un aumento de seis veces con respecto a la década anterior. La mayoría de estas llamadas son sobre niños pequeños que accidentalmente se metieron en botellas de melatonina, algunas de las cuales vienen en forma de gomitas para niños.

Los padres pueden pensar en la melatonina como el equivalente de una vitamina y dejarla en la mesita de noche, dijo la Dra. Karima Lelak, médica de urgencias del Hospital Infantil de Michigan y autora principal del estudio publicado el jueves por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. “Pero en realidad es un medicamento que tiene el potencial de causar daño y debe guardarse en el botiquín”, dijo Lelak.

¿QUÉ ES LA MELATONINA?

La melatonina es una hormona que ayuda a controlar el ciclo de sueño del cuerpo. Se ha convertido en una popular ayuda para dormir de venta libre, con ventas que aumentaron un 150 % entre 2016 y 2020, dijeron los autores.

En los EE. UU., la melatonina se vende como suplemento, no está regulada como medicamento. Debido a que la melatonina no está regulada, la Administración de Drogas y Alimentos de los EE. UU. no supervisa la pureza de los ingredientes o la precisión de las declaraciones de dosis.

Otros investigadores han descubierto que lo que está en la etiqueta puede no coincidir con lo que realmente está en la botella, y algunos países han prohibido la venta de melatonina sin receta.

¿CÓMO SE TRATAN LAS SOBREDOSIS DE MELATONINA?

Muchas personas pueden tolerar incluso dosis relativamente altas de melatonina sin daño significativo, dicen los expertos. Pero no hay antídoto para una sobredosis. En los casos en que un niño ingiere accidentalmente melatonina, los expertos suelen pedirle a un adulto de confianza que los controle en casa.

Pero la respiración lenta u otros signos preocupantes pueden significar que el niño debe ser llevado al hospital.

¿QUÉ ENCONTRARON LOS INVESTIGADORES?

Lelak y sus colegas analizaron los informes de los centros de control de intoxicaciones de 2012 a 2021 y contaron más de 260 000 llamadas sobre niños que consumían demasiada melatonina. Representaron el 0,6% de todas las llamadas de control de intoxicaciones en 2012 y alrededor del 5% en 2021.

En aproximadamente el 83% de esas llamadas, los niños no mostraron ningún síntoma. Pero otros niños sufrieron vómitos, respiraron alterados o mostraron otros síntomas. Durante los 10 años estudiados, más de 4000 niños fueron hospitalizados, cinco necesitaron ser conectados a máquinas para ayudarlos a respirar y dos, ambos menores de 2 años, murieron.

La mayoría de los niños hospitalizados eran adolescentes, y se creía que muchos de ellos eran intentos de suicidio.

¿QUÉ PASÓ DURANTE LA PANDEMIA?

Los envenenamientos por melatonina informados han aumentado durante al menos una década, pero los aumentos más grandes ocurrieron después de que la pandemia de COVID-19 azotó a los Estados Unidos en 2020. Entre 2019 y 2020, el recuento se disparó un 38 %.

Puede haber varias razones, dijo Lelak. Debido a los confinamientos y al aprendizaje virtual, más niños estaban en casa todo el día, lo que significaba que había más oportunidades para que los niños accedieran a la melatonina. Además, la pandemia causó estrés y ansiedad que interrumpieron el sueño, lo que puede haber causado que más familias consideren la melatonina.

“Los niños estaban molestos por estar en casa, los adolescentes estaban cerrados a sus amigos. Y además de todo eso, todos miran pantallas durante horas y horas al día”, dijo Lelak.

