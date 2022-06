Policía de Texas: la puerta de la escuela se cerró pero no se aseguró antes del ataque

UVALDE, Texas, EE.UU. (AP) — Una puerta exterior en la escuela primaria Robb no se cerró cuando un maestro la cerró poco antes de que un hombre armado la usara para entrar y matar a 19 estudiantes y dos maestros, lo que provocó que los investigadores determinaran por qué, dijo la policía estatal. dijo el martes.

La policía estatal inicialmente dijo que un maestro había dejado abierta la puerta poco antes de que Salvador Ramos, de 18 años, ingresara a la escuela en Uvalde, Texas, el 24 de mayo.

Ahora han determinado que la maestra, que no ha sido identificada, abrió la puerta con una piedra, pero luego quitó la piedra y cerró la puerta cuando se dio cuenta de que había un tirador en el campus, dijo Travis Considine, director de comunicaciones de la escuela. Departamento de Seguridad Pública de Texas. Pero, dijo Considine, la puerta que fue diseñada para bloquearse cuando se cerró no se cerró.

“Verificamos que cerró la puerta. La puerta no cerraba. Sabemos mucho y ahora los investigadores están investigando por qué no se bloqueó”, dijo Considine.

Los investigadores confirmaron el detalle a través de imágenes de video adicionales revisadas desde la conferencia de prensa del viernes cuando las autoridades dijeron por primera vez que la puerta se había dejado abierta. Las autoridades no dijeron en ese momento qué se había utilizado para abrir la puerta.

Considine dijo que la maestra inicialmente abrió la puerta, pero corrió adentro para tomar su teléfono y llamar al 911 cuando Ramos estrelló su camioneta en el campus.

“Regresó mientras hablaba por teléfono, escuchó a alguien gritar: ‘¡Tiene un arma!’, lo vio saltar la cerca y que tenía un arma, así que corrió adentro”, quitó la piedra cuando lo hizo. dijo Considine.

Steve McCraw, el director de DPS, no dijo por qué el maestro inicialmente abrió la puerta cuando se detalló por primera vez el viernes. La primera mención de una puerta que quedó abierta, lo que ahora los funcionarios dicen que no sucedió, generó preguntas sobre las acciones de la maestra y si había cometido un error terrible.

Desde el tiroteo, las fuerzas del orden y los funcionarios estatales se han esforzado por presentar un cronograma preciso y detalles del evento y cómo respondió la policía, a veces brindando información contradictoria o retirando algunas declaraciones horas después. La policía estatal ha dicho que algunos relatos son preliminares y pueden cambiar a medida que se entreviste a más testigos.

El abogado de San Antonio, Don Flanary, le dijo al San Antonio Express-News que la empleada de la Escuela Primaria Robb, a quien no nombra, primero abrió la puerta para llevar comida de un automóvil a un salón de clases, y que inmediatamente se movió para cerrarla cuando se dio cuenta. El peligro.

“Pateó la piedra cuando volvió a entrar. Recuerda haber cerrado la puerta mientras le decía al 911 que estaba disparando”, dijo Flanary al periódico.

“Ella pensó que la puerta se cerraría porque se supone que esa puerta siempre debe estar cerrada”, dijo Flanary.

Flanary no respondió de inmediato los mensajes telefónicos dejados en su oficina por The Associated Press.

Los investigadores también están tratando de entrevistar al jefe de policía del Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde, Pete Arredondo, quien según la policía estatal fue el comandante de la escena del tiroteo en la escuela mientras ocurrió. Arredondo no ha respondido a múltiples solicitudes de comentarios de The Associated Press.

McCraw, el jefe del Departamento de Seguridad Pública de Texas, dijo que Arredondo trató la escena activa como una situación de rehenes y como si los niños ya no estuvieran en riesgo, mientras 19 policías esperaban en el pasillo de la escuela fuera del salón de clases donde estaba Ramos.

McCraw calificó eso como una “decisión equivocada”, diciendo que el enfoque de la investigación se ha desplazado a Arredondo y la respuesta policial.

Otros oficiales de los departamentos de policía de la ciudad y las escuelas de Uvalde continúan presentándose para entrevistas y brindando declaraciones, pero Arredondo no ha respondido a las solicitudes del DPS durante dos días, dijo Considine.

Más tarde el martes, la Asociación Combinada de Cumplimiento de la Ley de Texas, que representa a los agentes de policía, instó a sus miembros a cooperar con “todas las investigaciones gubernamentales” sobre el tiroteo y la respuesta policial y respaldó una investigación federal ya anunciada por el Departamento de Justicia.

La organización también fue muy crítica con la narrativa en constante cambio de los eventos que ha surgido hasta ahora.

“Ha habido una gran cantidad de información falsa y engañosa después de esta tragedia. Parte de la información provino de los niveles más altos del gobierno y las fuerzas del orden”, dijo CLEAT. “Las fuentes que los tejanos alguna vez vieron como férreas y completamente confiables ahora han resultado ser falsas”.