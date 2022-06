Uvalde llora, se despide en velorios, funerales

UVALDE, Texas (AP) — Debería haber sido el primer día de una semana alegre para los estudiantes de la Escuela Primaria Robb: el comienzo de las vacaciones de verano. En cambio, los primeros dos de los 19 niños asesinados dentro de un salón de clases fueron recordados en las visitas fúnebres.

La reunión para Amerie Jo Garza, de 10 años, fue el lunes en Hillcrest Memorial Funeral Home en Uvalde, Texas, justo enfrente de la escuela primaria donde los niños, junto con dos maestros, fueron asesinados a tiros la semana pasada antes de que el pistolero mismo fuera asesinado. delicado. El velorio de otra niña de 10 años, Maite Rodríguez, fue en la otra funeraria del pueblo.

Durante las próximas dos semanas y media traumáticas, la gente de la ciudad del suroeste de Texas se despedirá de los niños y sus maestros, una visita desgarradora, un funeral y un entierro tras otro. Mientras la familia y los amigos dan rienda suelta a su dolor, los investigadores presionarán para obtener respuestas sobre cómo respondió la policía al tiroteo del 24 de mayo, y los legisladores han dicho que considerarán qué se puede hacer para detener la violencia armada que impregna a la nación.

Solo esta semana están previstos los funerales de 11 niños y la maestra Irma García.

El lunes, algunos dolientes en la visita de Amerie usaron tonos lila o lavanda de púrpura, los favoritos de Amerie, a pedido de su padrastro, Angel Garza. Muchos llevaban flores, incluidas las moradas.

La niña a la que le encantaba dibujar acababa de recibir un teléfono móvil por su décimo cumpleaños. Una de sus amigas le dijo a Angel Garza que Amerie trató de usar el teléfono para llamar a la policía durante el asalto a su salón de clases de cuarto grado.

Entre los dolientes de la visita de Amerie se encontraban algunos familiares de Maite. Como muchas personas, asistían a ambos.

La familia de Maite vistió camisetas verdes teñidas con una ilustración que mostraba a Maite con alas de ángel. Antes de ingresar a la funeraria, se detuvieron en la zanja para ver el pistolero de la puerta metálica que Salvador Ramos chocó contra una camioneta antes de cruzar un campo y entrar a la escuela.

“¿Cómo caminó durante tanto tiempo?” preguntó Juana Magaña, la tía de Maite.

Hillcrest Memorial y el tiroteo estarán vinculados para siempre. Después de que Ramos destrozó el camión, dos hombres en la funeraria escucharon el choque y corrieron hacia la escena del accidente. Ramos les disparó. Falló y ambos hombres llegaron a un lugar seguro.

El funeral de Eliahna “Ellie” García será el 6 de junio, el día después de que se suponía que cumpliría 10 años. Su familia había estado preparando una gran fiesta de cumpleaños en la casa de su abuela el próximo fin de semana. Ella esperaba recibir regalos relacionados con la película de Disney “Encanto”.

“Le encantó esa película y habló mucho sobre ella”, dijo su tía, Siria Arizmendi.

Ellie era tranquila incluso con la familia, pero le encantaba hacer videos y ya había estado practicando con su hermana mayor una coreografía para su fiesta de quinceañera, la celebración del cumpleaños número 15 de una niña, aunque todavía faltaban cinco años, dijo Arizmendi.

La hermana mayor de Ellie está bien, dijo Arizmendi, entendiendo que su familia y otras personas enfrentan un largo camino hacia la recuperación.

“Es triste para todos los niños”, dijo.

Directores de funerarias, embalsamadores y otros de todo Texas llegaron para ayudar. Jimmy Lucas, presidente de la Asociación de Directores de Funerarias de Texas, trajo un coche fúnebre y se ofreció como voluntario para trabajar como conductor, ayudar en los servicios o hacer lo que pudiera, le dijo a NBC News. Otros funerarios que llegaron estaban allí para ayudar con los servicios de reconstrucción facial dado el daño causado por el rifle de estilo militar del tirador.

El gobernador Greg Abbott, hablando en un evento del Día de los Caídos en Longview, instó a los tejanos a mantener a Uvalde en sus oraciones.

“Lo que sucedió en Uvalde fue un horrible acto de maldad”, dijo Abbott. “Y como tejanos, debemos unirnos y levantar a Uvalde y apoyarlos de todas las formas posibles. Tomará tiempo sanar la devastación por la que han pasado y están pasando las familias allí, pero tengan la seguridad de que no cederemos hasta que Uvalde se recupere”.

El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció el domingo una revisión de la respuesta de las fuerzas del orden. La policía ha sido duramente criticada por tardar más de una hora en matar a Ramos dentro de las aulas contiguas donde desató la carnicería.

El alcalde de Uvalde, Don McLaughlin, rechazó las afirmaciones de los funcionarios, incluidos los comentarios hechos durante el fin de semana por el vicegobernador de Texas, de que no se les dijo la verdad sobre la masacre.

“La policía local no ha hecho ningún comentario público sobre los detalles de la investigación ni (engañado) a nadie”, dijo en un comunicado el lunes. “Las declaraciones del vicegobernador Dan Patrick de que ‘no le dijeron la verdad’ no son ciertas”.

Las autoridades revelaron el viernes que los estudiantes y maestros suplicaron repetidamente a los operadores del 911 que los ayudaran cuando un comandante de policía les dijo a más de una docena de oficiales que esperaran en un pasillo. Las autoridades dijeron que el comandante creía que el sospechoso estaba atrincherado dentro de un salón de clases contiguo y que ya no había un ataque activo.

La revelación plantea nuevas preguntas sobre si se perdieron vidas porqueEstos oficiales no actuaron más rápido para detener al pistolero, quien finalmente fue asesinado por oficiales tácticos de la Patrulla Fronteriza.

Jacob Albarado, un agente de la Patrulla Fronteriza fuera de servicio que corrió a la escuela con una escopeta que le prestó su peluquero, dijo el martes que fue un caos cuando llegó en busca de su hija y su esposa. Ambos resultaron físicamente ilesos en el ataque, dijo.

“Para mí, creo que todos estaban haciendo lo mejor que podían dadas las circunstancias”, dijo al programa “Today Show” de NBC. “Creo que todos allí estaban haciendo todo lo que estaba a su alcance”.

Albarado siguió llevando a los niños a un lugar seguro, mientras buscaba a su propia hija. Dice que un par de oficiales se ofrecieron a cubrirse con las armas desenfundadas, mientras él estaba entre los que llevaban a niños y maestros a un lugar seguro. Continuó ayudando, incluso después de descubrir que su propia familia estaba fuera de peligro.

Albarado dice que no tenía ningún equipo y no estaba de servicio, por lo que no entró a la escuela.

Las autoridades han dicho que Ramos compró legalmente dos armas poco antes del ataque a la escuela: un rifle estilo AR el 17 de mayo y un segundo rifle el 20 de mayo. Acababa de cumplir 18 años, lo que le permitió comprar las armas bajo la ley federal.

Un día después de visitar Uvalde y prometer: “Lo haremos”, en respuesta a la gente que coreaba “Haz algo”, el presidente Joe Biden expresó el lunes cierto optimismo de que puede haber algún apoyo bipartidista para endurecer las restricciones sobre el tipo de armas de alto poder. utilizado por el pistolero.

“Creo que las cosas se han puesto tan mal que todos se están volviendo más racionales, al menos esa es mi esperanza”, dijo Biden a los periodistas antes de honrar a los caídos de la nación en los comentarios del Día de los Caídos en el Cementerio Nacional de Arlington.

“La Segunda Enmienda nunca fue absoluta”, dijo Biden. “No se podía comprar un cañón cuando se aprobó la Segunda Enmienda. No podías salir y comprar muchas armas”.

Un grupo bipartidista de senadores habló durante el fin de semana para ver si podían llegar a un compromiso modesto sobre la legislación de seguridad de armas. Alentar las leyes estatales de “bandera roja” para mantener las armas alejadas de las personas con problemas de salud mental y abordar la seguridad escolar y los recursos de salud mental estaban sobre la mesa, dijo el senador Chris Murphy, quien lidera el esfuerzo.

El grupo se reunirá nuevamente esta semana en un plazo de 10 días para llegar a un acuerdo.

___

Nathan Ellgren en Uvalde y Jim Salter en O’Fallon, Missouri, contribuyeron a este informe.