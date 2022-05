El gobernador de Texas dice que lo mal informaron sobre la respuesta de la policía al tiroteo en Uvalde

(Texas Tribune) - El gobernador Greg Abbott dijo el viernes que fue “engañado” sobre lo que sucedió en la masacre de la escuela Uvalde, lo que provocó que inicialmente compartiera información inexacta con el público.

“Estoy furioso por lo que pasó”, dijo Abbott durante una conferencia de prensa en Uvalde, el sitio del tiroteo donde un hombre armado mató a 19 estudiantes y dos adultos el martes. “La información que me dieron resultó ser, en parte, inexacta, y estoy absolutamente furioso por eso”.

En su primera conferencia de prensa después del tiroteo, Abbott elogió cómo la policía manejó el tiroteo y aplaudió su “increíble coraje”.

“Podría haber sido peor. La razón por la que no fue peor es porque los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley hicieron lo que hacen”, dijo el miércoles.

Pero se supo el viernes que la policía había cometido un error crucial, esperando para entrar en un salón de clases porque creían que ya no era una situación de tirador activo. Steve McCraw, director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, dijo que fue la “decisión equivocada, punto”.

Abbott dijo el viernes que sus comentarios iniciales sobre la respuesta policial al tiroteo fueron una “recitación” de lo que le acababan de decir en una sesión informativa.

“Como todos han aprendido, la información que me dieron resultó ser, en parte, inexacta, y estoy absolutamente furioso por eso”, dijo Abbott.

En el futuro, Abbott dijo que esperaba que los líderes encargados de hacer cumplir la ley “llegaran al fondo de cada hecho con absoluta certeza”. Dijo que los Texas Rangers y el FBI estarían investigando la respuesta de las fuerzas del orden.

Además del lento tiempo de respuesta de la policía al salón de clases, las autoridades habían dicho inicialmente que un oficial de recursos escolares “atacó” al pistolero afuera. Pero McCraw también corrigió esa cuenta el viernes temprano, diciendo que el oficial de recursos escolares no estaba en el campus cuando llegó el tirador y no lo vio cuando regresó corriendo a la escuela en respuesta a una llamada al 911. McCraw dijo que no sabía por qué el oficial de la escuela no estaba en el lugar en el momento del tiroteo.

La aparición de Abbott el viernes en Uvalde se produjo cuando se saltó la convención de la Asociación Nacional del Rifle en Houston, donde en su lugar entregó comentarios pregrabados que se mostraron a la audiencia minutos antes de que comenzara su conferencia de prensa. En el discurso del video, Abbott continuó dejando en claro que no ve las restricciones de armas como la respuesta a la masacre.

“Hay miles de leyes en los libros en todo el país que [limitan las armas de fuego] que no han impedido que los locos lleven a cabo actos malvados contra personas inocentes y comunidades pacíficas”, dijo Abbott.

Agregó que el tirador cometió un delito grave “antes incluso de apretar el gatillo” al poseer un arma en las instalaciones de la escuela. Luego cometió asesinato capital al matar a 21 personas, dijo Abbott.

En la conferencia de prensa de Uvalde, Abbott siguió resistiéndose a las propuestas de políticas que se centran en las armas de fuego y no se comprometió con la perspectiva de una sesión legislativa especial sobre la violencia armada. Roland Gutiérrez, el senador estatal demócrata que representa a Uvalde, interrumpió la conferencia de prensa para abogar por una sesión especial, suplicando emocionalmente a Abbott.

“Le pido ahora que nos traiga de regreso en tres semanas”, dijo Gutiérrez. “Tenemos que hacer algo, hombre”.

“Solo llámenos”, repitió Gutiérrez mientras se alejaba.

Sobre una posible sesión especial, dijo Abbott, “todas las opciones están sobre la mesa”. Ha proporcionado una respuesta similar en el pasado cuando se le presionó para sesiones especiales sobre varios temas.

Erin Douglas contribuyó con el reportaje.

