La cacería humana en el condado de Leon llega al día 6, se advierte a los conductores que no recojan a los autoestopistas

CENTERVILLE, Texas (KBTX) - Gonzalo López ha estado prófugo durante seis días después de escapar de un autobús de la prisión. El Departamento de Justicia Criminal de Texas dice que no ha habido avistamientos confirmados por parte de la policía o los residentes en el condado de Leon. Cuanto más se prolonga la búsqueda, más personas en el condado de Leon se preguntan si tuvo ayuda externa.

“Eso es parte de nuestra investigación en curso, es averiguar si tuvo alguna ayuda dentro o fuera del sistema penitenciario. Eso es lo que veremos con nuestra investigación en curso”, dijo Robert Hurst, portavoz de TDCJ.

La autopista 7 todavía está bloqueada para el tráfico y los conductores a lo largo del área de la I-45 también ven señales de advertencia diarias para no recoger a los autoestopistas. A medida que persiste la persecución, los residentes no pueden quitarse de encima la inquietud.

“Entiendo que muchos residentes aquí están preocupados y deberían estarlo, pero quiero que sepan que estamos haciendo todo lo posible para detener a este tipo”, dijo el alguacil Kevin Ellis del condado de Leon.

“Han pasado seis días, 300 buscadores y todavía no hay rastro del asesino capital Gonzalo López. De hecho, el único letrero nuevo es uno en la I-45 que advierte a los conductores que no recojan a los autoestopistas.

El martes, TDCJ compartió un video dentro del área de búsqueda donde sostienen que López todavía se esconde.

“Es una búsqueda muy concentrada y es uno de los mayores esfuerzos de búsqueda de un preso fugado en la historia del Departamento de Justicia Criminal de Texas”, dijo Hurst.

Una búsqueda que ha arrojado más preguntas que respuestas. Por ejemplo, cómo un delincuente tan peligroso pudo escapar de sus ataduras, atravesar una puerta de metal en el autobús de la prisión y atacar al conductor. O si tuvo ayuda del exterior. Le preguntamos a TDCJ si López podría haber cambiado su apariencia para eludir sus esfuerzos.

“No hemos encontrado ropa de prisión. Hasta donde sabemos, todavía está en él. No hemos visto nada que indique lo contrario”, dijo Hurst.

“Están buscando cualquier pista. Estamos rastreando aquí localmente y fuera de aquí cada pista que encontramos y continuaremos haciéndolo”, dijo Ellis.

El sheriff Elis también está preocupado por tener a alguien tan peligroso en su propio patio trasero.

“Como representante de la ley aquí, es muy preocupante y, pero qué, me preocupa la seguridad de nuestros ciudadanos, pero lo que no me preocupa es la mano de obra y la organización que se está utilizando para capturar a este tipo. Te digo que es fenomenal”, dijo.

La recompensa por la captura y enjuiciamiento de Gonzalo López se mantiene en $50,000.

Copyright 2022 Telemundo Waco. Todos los derechos reservados.