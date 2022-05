Hombre acusado de clavar chupon en la garganta de un bebé en juicio

LUBBOCK, Texas (KCBD) - El testimonio se reanudará el Martes por la mañana en el juicio de un hombre acusado de asfixiar a un bebé de seis meses en 2018.

Los fiscales dicen que Rico Martínez, de 20 años, metió un chupete entero en la garganta del niño tanto que los socorristas no pudieron verlo para quitarlo.

Martínez, que tenía 17 años en ese momento, está acusado de lesiones en primer grado a un niño.

La asistente del fiscal de distrito, Jessica Gorman, dijo durante las declaraciones de apertura que dijo que durante el juicio, los jurados escucharán cuando Martínez entró en la vida de la madre y el niño, ella no quería o simplemente no reconoció que había problemas. Gorman dijo que el niño pasó de ser un bebé feliz a sentirse incómodo cuando lo levantaban y lo cargaban. El niño se presentaba a la guardería con moretones consistentes con haber sido apretado. El jurado también escuchará cómo Martínez había estado bebiendo y festejando toda la noche y él y la madre del niño discutieron.

Gorman dijo que el 19 de Agosto de 2018, la madre se fue a buscar un seguro para su cuidado y el bebé estaba durmiendo la siesta, por lo que dejó a Martínez con el niño. La madre dijo que se había ido por unos 20 minutos cuando Martínez la llamó y le dijo que el bebé se estaba ahogando y se estaba poniendo azul. Ella le dijo que llamara al 911, dijo Gorman.

El primer bombero en la escena dijo que les dijeron que era una situación de asfixia. Cuando entró al apartamento, Martínez estaba en la sala de estar con su teléfono y señaló el dormitorio, dijo. El bebé estaba en la cama tosiendo, muy angustiado, escupiendo sangre y cambiando de color. El bombero dijo que el niño estaba tomando un poco de aire pero claramente estaba luchando por respirar. EMS llegó e intentó quitar el objeto también, pero no pudo. El bebé pudo mover suficiente aire para mantenerse despierto, pero no pudieron quitar el objeto. Testificó que todo lo que podía ver era un trozo de plástico, pero no sabía qué era.

Una persona de LPD Communications testificó sobre la llamada al 911. El oficial de comunicaciones testificó que Martínez dijo: “Mi bebé acaba de tragarse su maldito chupete. Está escupiendo sangre. Traté de sacarlo”. La llamada fue transferida a EMS. Martínez le dijo a EMS que se tragó el chupete y preguntó si eso sucede y quiere saber cómo puede suceder debido al tamaño. Martínez le dijo a EMS que trató de sacárselo y ella estaba tratando de vomitarlo. El oficial de comunicaciones luego dijo que no escuchó a un niño llorando en el fondo, pero pudo escuchar a Martínez hablando, pero nunca escuchó al niño.

Gorman dijo que la bebé fue trasladada a la ambulancia y los técnicos de emergencias médicas tuvieron que abrirla para encontrar un chupete alojado en la garganta de la niña. Pudieron moverlo lo suficiente para que el bebé tomara aire. Se necesitó un cirujano para retirar el chupete.

Gorman también dijo que habrá testimonios durante el juicio que mostrarán que la bebé no pudo haberse hecho esto a sí misma. Si no fuera por los socorristas y el personal médico, habría muerto. También dice que Rico estaba en la sala de espera del hospital hablando por teléfono y compartiendo chistes en Facebook, incluido un video de Tom y Jerry en el que Jerry se mete una naranja en la boca. Ella dijo que su historia cambió varias veces, diciendo que dejó sola a la niña porque tenía que ir al baño, luego la cambió para decir que la dejó caer y así fue como el chupete se le metió por la garganta, pero luego admite que lo hizo como una tormenta. afuera.

“Un chupete apropiado para su edad con un protector bucal de plástico no es un peligro de asfixia, imagínense cuánta fuerza se necesitó para forzarlo por la garganta”, dijo Gorman.

El abogado defensor de Martínez, Daniel Warrick, dijo que cree que el bebé se tragó el chupete y Martínez trató de quitárselo. Continuó con Martínez es quien llamó a la madre y al 911, y todos intentaron quitarle el chupete. No estuvo de acuerdo en que Martínez hiciera algo para poner el chupete en la garganta del bebé.

“A los 17 años, hizo todo lo que pudo”, dijo Warrick. Dijo que sería difícil creer que un joven de 17 años tuviera las habilidades para eliminar algo así.

Se espera que el juicio se reanude el Miércoles por la mañana.