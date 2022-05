No preocuparse por los asuntos propios cuando se trata de la concienciación sobre el suicidio

ODESSA, Texas (KTLE) - Cuando la gente piensa en las principales causas de muerte, a menudo piensan en el cáncer, los homicidios con armas de fuego o las enfermedades del corazón.

Pero hay una causa de muerte que ocupa un lugar tan alto como esas -o más alto para muchos grupos de edad- y que, sin embargo, sólo recibe una fracción de la atención: el suicidio.

“Toda mi vida había saltado por los aires”, dice Terry Bentley Hill.

Hill es un superviviente del suicidio.

“Perdí a mi ex marido hace 27 años por suicidio, y luego, nueve años después, mi hija de 14 años -tengo cuatro hijas-, mi hija menor también murió por suicidio”, dijo Hill.

Esa tremenda pérdida despertó la pasión de Hill por la concienciación sobre el suicidio. Ahora viaja por el país para hablar a la gente sobre el suicidio y la depresión.

“Hay un lenguaje de la depresión, y la mayoría de nosotros no hablamos ese lenguaje”, dijo Hill. “Así que tenemos que aprenderlo. Y al aprenderlo, podemos detectar las señales verbales, y podemos detectar las señales de comportamiento”.

Por eso Hill predica que la gente haga algo que puede no ser fácil.

“Animo a la gente a que deje de ocuparse de sus propios asuntos, salga de su zona de confort y se haga la pregunta: “¿Estás bien?”.

Desde el año 2000, las tasas de suicidio en Estados Unidos han aumentado casi un 30% hasta superar las 45,000 muertes anuales.

En 2019, hubo más del doble de suicidios que de homicidios.

Y para los estadounidenses de mediana edad, el suicidio mata a más personas que la diabetes.

“Si no hablamos de ello como hablamos de otras condiciones médicas, como la diabetes o el cáncer o las enfermedades del corazón, si no hablamos de ello, entonces no podemos solucionarlo”, dijo Hill.

Por lo tanto, preste atención al compañero de trabajo que llora o al familiar silencioso, y nunca tenga miedo de no ocuparse de sus propios asuntos.

“Siempre hay esperanza”, dijo Hill. “No siempre te sentirás así”.

Para aquellos que están luchando con pensamientos suicidas o les preocupa que un ser querido esté luchando, hay buenas noticias en el horizonte.

A partir de este mes de julio, el 988 sustituirá al actual número de crisis de 10 dígitos, lo que permitirá a las personas ponerse en contacto con la línea nacional de prevención del suicidio sin tener que recordar un número completo.

Sin embargo, si quieres hablar con alguien hoy, puedes llamar al 800-273-8255.

Derechos de Autor KTLE 2022. Todos los Derechos Reservados.