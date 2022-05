Las muertes por sobredosis en el este de Texas fluctúan a medida que las muertes por sobredosis en Estados Unidos alcanzan un récord

TYLER, TX (NOTICIAS DEL ESTE DE TEXAS) - Más de 107,000 estadounidenses murieron por sobredosis de drogas el año pasado, estableciendo otro récord trágico en la creciente epidemia de sobredosis en la nación, estimaron el miércoles los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

El total provisional de 2021 se traduce en aproximadamente una muerte por sobredosis en EE. UU. cada cinco minutos. Marcó un aumento del 15% con respecto al récord anterior, establecido el año anterior. El CDC revisa los certificados de defunción y luego hace una estimación para dar cuenta de los informes tardíos e incompletos.

“No me sorprende”, dijo Kim Bartel, coordinadora de datos del Consejo de Abuso de Drogas y Alcohol en el Este Profundo de Texas. “Estamos viendo incluso en comunidades pequeñas que normalmente no tienen una sobredosis al año, algunas de esas comunidades ahora han tenido hasta cinco o seis al mes. Y no es constante, puede pasar por períodos de subida y bajada”.

Según los CDC, aproximadamente 2/3 de las muertes por sobredosis del año pasado involucraron fentanilo u otros opioides. “Estamos viendo ese aumento en el fentanilo que se está mezclando con muchas píldoras de opioides, por lo que aquellos que lo toman pueden volverse, o no saben que está allí y que están viendo muchas sobredosis a través de este fentanilo”, dijo Bartel.

El director del Instituto Nacional de Abuso de Drogas dijo que las tasas de sobredosis de drogas han aumentado constantemente durante décadas. La pandemia aceleró esas tasas.

“Los encierros, los aislamientos fueron especialmente difíciles de experimentar para los jóvenes adolescentes. Ese aislamiento, el distanciamiento social cuestan mucho estrés emocional”, dijo Bartel.

El oficial de información pública del Departamento de Policía de Tyler, Andy Erbaugh, dijo que el aumento de las tarifas no es el caso en Tyler. En 2019, Tyler vio cuatro muertes por sobredosis confirmadas. En 2020, cero. En 2021, cuatro y en 2022, tres.

Erbaugh dijo que un factor común que puede conducir a una sobredosis es no saber qué contiene una droga.

“Alguien que conoces puede no estar tan metido en las drogas, puede hacerse daño o hacerse daño muy rápidamente”, dijo Erbaugh. “Ha sido un mantra durante todo el tiempo que he estado en la escuela, mantenerme alejado de las drogas y no consumir drogas”.

