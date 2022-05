Madre de estudiante asesinado de Belton High habla sobre pérdida devastadora

BELTON, Texas (KWTX) - Es un cuarto que no deberia estar vacío. Todas las mañanas, Amanda Ríos se despertaba y caminaba hasta su habitación para despertar a su hijo para la escuela.

“Es donde me siento más cerca de él”, dijo la madre, “recuerdo la mañana en que lo desperté. Recuerdo la posición exacta en la que estaba recostado. Recuerdo exactamente cómo se recostó allí. Ahora, me acuesto en ese lugar exacto y abrazo la almohada exactamente como él la sostuvo”.

El hijo de 18 años de Ríos, José Luis “Joe” Ramírez Jr., fue apuñalado fatalmente por un compañero de escuela dentro de un baño en Belton High School el martes 3 de mayo.

Los detectives se reunieron con los padres del adolescente antes de hablar con KWTX y los padres dicen que creen que Ramírez fue emboscado y asesinado por una mentira.

Ríos ahora duerme en la habitación de su hijo por la noche, acompañada de los perros que dejó atrás. Ella dice que miran por la ventana con la esperanza de que vuelva a casa.

“Espero que puedan entender que él no va a volver, que es lo más difícil”, dijo Ríos mientras lloraba.

La madre dijo que su hija también está inscrita en Belton High School y la llamó con la devastadora noticia.

“Pude escuchar en su voz. Ella dijo: ‘Mamá, ¿escuchaste lo que pasó? Joe y Joshua acababan de salir corriendo del baño y Joe se agarraba el pecho y la sangre goteaba y lo apuñalaron’”.

Ríos y su esposo dijeron que no tenían idea de que su hijo había accedido a pelear con otro estudiante luego de un incidente en el baile de graduación. Ella dijo que desde entonces se enteró de que se suponía que la pelea sería después de la escuela, fuera del campus y libre de armas.

“Con mis hijos, siempre temí que se pelearan. El mundo se está poniendo más feo. Las personas no solo resuelven las cosas y siguen adelante, llegan hasta este punto por las razones más estúpidas, por una niña”, dijo la madre, “Ni siquiera sabíamos que esto era un problema. Nadie habló con nosotros. Mis chicos no me dijeron nada sobre lo que pasó en el baile de graduación”.

Los padres dijeron que no solo no sabían nada sobre una pelea, sino que nunca habían oído hablar del presunto asesino de su hijo: Caysen Tyler Allison.

“Lo primero que vi fueron sus ojos. Él sólo, él tiene el mal en él. Supe instantáneamente cuando lo vi que dejó entrar al diablo”, dijo la madre sobre Allison, “Tenía miedo de pelear con mi hijo. Por eso sacó ese cuchillo. Lo sé. Lo sé.”

La familia quiere disipar los rumores de que Joe estaba en una pandilla y amenazó a Allison. “Oh, Dios mío, no. ¿Hay incluso pandillas en Belton? dijo el padre José Luis Ramírez Sr. cuando se le preguntó si su hijo estaba en una pandilla.

“La violencia no vino de Joe. Pelearía contigo si quisieras desafiarlo. Se haría hombre, pero nunca fue un matón”, dijo Ríos.

“No hubo amenaza. No hubo intimidación. Joe se metía con otras personas por intimidar a la gente”, dijo el padre, “él iba a proteger [a las víctimas de la intimidación]. Ese es quien era. Espero que podamos aclarar eso, que él no era pandillero, en absoluto, ni un matón, y murió por una mentira que una niña le dijo a otro niño. Por eso murió. Eso es lo que sé.

Las imágenes de los últimos momentos de Joe siguen atormentando a su madre. “Eso me estaba comiendo vivo. Comiéndome, comiéndome, comiéndome. Simplemente me quita el aliento. no puedo respirar Y solo me pregunto: ¿me anhelaba, se me pasó por la cabeza?

Ríos dijo que se le negó el acceso a su hijo cuando llegó a Belton High el día de la pelea. “Ese era mi hijo, y siento que ese fue mi último momento con él, ahí fue cuando pudo haberme escuchado decir, ‘aquí estoy, bebé, estoy aquí’. Me retuvieron. Solo quería que escuchara mi voz. Solo quería gritar lo suficientemente fuerte como para que supiera que estaba allí”.

La madre devastada no volvió a ver a su hijo hasta que murió en el hospital, con las rodillas llenas de costras por rezar con tanta ferocidad. “Me quedé de rodillas y oré todo el tiempo”, dijo.

Rezaba para que no fuera cierto. Rezaba para volver atrás en el tiempo. “No les enseño a mis hijos a pelear, pero les enseño a defenderse. Daría cualquier cosa por regresar y salvar su vida, solo disuadirlo. Algunas peleas no valen la pena”, dijo Ríos, “si hubiera sabido que iba a la escuela a pelear con alguien, probablemente lo hubiera dejado en casa, porque estaba a punto de graduarse”.

En lugar de tomar fotos de graduación, eligen fotos para el funeral de su hijo.

“Siempre sonreía o hacía sonreír a los demás”, dijo Ríos, “Joe era el más cariñoso. Tenía una personalidad como ninguna otra. He visto videos. Este chico aquí era solo la vida de cualquier cosa en la que estaba “.

A Joe le apasionaban los deportes, trabajaba en Freddy’s después de la escuela y le encantaba apostar.

Su hermano ganó el premio gordo el Día de la Madre cuando le regaló a Amanda un Build-a-Bear con una grabación de Joe lanzando un beso y diciendo: “Te amo”.

Los recuerdos y las fotos ayudarán a mantener viva la memoria de Joe, dijo Amanda. “Por las mañanas, lucho mucho, y esta foto de Joe, es como si Joe estuviera allí”.

El apoyo de la comunidad también ha ayudado. áspero los corazones de estas personas, Joe nos está cuidando y asegurándose de que estemos bien desde el cielo”.

El cielo y la muerte solían asustar a Amanda. Ya no. Ahora espera con ansias el día en que se reunirá con su hijo.

“Dios es bueno y mi bebé está bien”, dijo.

Los servicios funerarios para Joe se llevarán a cabo a las 2:00 p.m. el Jueves 12 de mayo de 2022 en Crossroads Church en Belton con el pastor Matt Thrasher oficiando.

Después de los servicios, su cuerpo será incinerado. Los servicios se transmitirán en vivo y se grabarán en su página de obituario en www.crottyfh.com para aquellos que no puedan asistir.

