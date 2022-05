Los republicanos de Texas dicen que si cae Roe, se centrarán en las adopciones y evitarán que las mujeres busquen abortos en otros lugares

AUSTIN, Texas (TEXAS TRIBUNE) - Durante sus 20 años en el control de la Legislatura de Texas, los legisladores republicanos han trabajado firmemente para reducir el acceso al aborto.

Obligados por los límites de Roe v. Wade, que les impidió promulgar una prohibición total del procedimiento, los legisladores se volvieron creativos. Exigieron que las clínicas de aborto tuvieran pasillos amplios y delegaron a ciudadanos privados para demandar a los proveedores en un esfuerzo por cerrar las instalaciones que ofrecen el procedimiento.

La futura legislación sobre el tema probablemente no requerirá tal ingenio. Un borrador filtrado de una opinión de la Corte Suprema de EE. UU., publicado la semana pasada por Politico, sugiere que la corte revertirá el fallo histórico sobre el aborto en las próximas semanas, permitiendo que los estados regulen el aborto como mejor les parezca. Texas tiene una “ley de activación” que haría que realizar un aborto fuera un delito grave, que entraría en vigor 30 días después de que la Corte Suprema revoque Roe.

Su meta de décadas lograda, los legisladores republicanos dijeron que todavía hay trabajo por hacer. Los líderes del Partido Republicano de Texas y los miembros de la Legislatura dijeron que ahora es el momento de centrar su atención en fortalecer la red de seguridad social para mujeres y niños e invertir en servicios de crianza temporal y adopción.

“Simplemente tiene sentido”, dijo el representante Steve Toth, republicano por The Woodlands. “El perro ha atrapado el auto ahora”.

Al menos algunos de los miembros más conservadores de la Cámara dijeron que también quieren garantizar el cumplimiento estricto de la prohibición del aborto y evitar que las tejanas embarazadas busquen abortos legales en otros estados.

“Creo que puedo hablar por mí y por otros colegas que se alinean con mis creencias políticas: continuaremos haciendo todo lo posible para que el aborto no solo sea ilegal, sino impensable”, dijo la representante Briscoe Cain, R-Deer Park, miembro del ultraderechista Freedom Caucus.

Texas ya tiene un arsenal de estatutos para castigar prácticamente a cualquier persona involucrada en la obtención de un aborto, dijo Liz Sepper, profesora de derecho de la Universidad de Texas en Austin. Estos incluyen el Proyecto de Ley 8 del Senado del año pasado, que faculta a los ciudadanos a demandar a cualquier persona que “incite” a un aborto después de las seis semanas de edad gestacional, así como los estatutos de aborto anteriores a Roe que no se aplican y que criminalizan a una persona que se somete al procedimiento, que la Legislatura nunca derogó. - algunos que datan de la década de 1850.

“Si se anula Roe, ya existe una prohibición penal, ya existe una prohibición de complicidad y complicidad, ya existe una prohibición de enviar abortos con medicamentos por correo”, dijo Sepper. “En términos de la capacidad de la ley para cambiar el comportamiento, casi han llenado todos los vacíos, con la excepción de criminalizar a la persona embarazada involucrada en un aborto”.

Cain dijo que tiene un interés particular en buscar fondos para el aborto, que buscan contribuciones de donantes para ayudar a sufragar el costo de los viajes fuera del estado para que las texanas embarazadas se sometan al procedimiento, citando una ley estatal que prohíbe “proporcionar los medios para procurar un aborto.”

En una carta de marzo a uno de esos grupos, el Lilith Fund, Cain amenazó con presentar un proyecto de ley en la próxima sesión legislativa que facultaría a los fiscales de distrito para enjuiciar los delitos relacionados con el aborto en todo el estado, incluso cuando las autoridades locales se nieguen a hacerlo.

Los intentos de prohibir que las personas contribuyan a los fondos para el aborto probablemente violarían las protecciones de la Primera Enmienda sobre la libertad de expresión, dijo el profesor de la Facultad de Derecho del Sur de Texas, Charles “Rocky” Rhodes.

“Ayudar a las personas a abortar será una de estas preguntas difíciles que surgirán en un mundo posterior a Roe si una legislatura trata de criminalizar la capacidad de una persona embarazada de abortar en algún lugar donde sea legal”, dijo Rhodes.

Cain dijo que está en conversaciones con otros republicanos sobre otras prioridades legislativas relacionadas con el aborto, pero que es prematuro discutirlas. La próxima sesión legislativa está programada para comenzar en enero.

Los demócratas de Texas, que son ampliamente superados en número en la Legislatura, caracterizaron la opinión filtrada como “sombría”, pero dijeron que no dejarían de luchar por el acceso al aborto.

“Esto solo impulsará nuestra lucha para codificar el derecho al aborto a nivel federal”, dijo Hannah Roe Beck, codirectora ejecutiva del Partido Demócrata de Texas, en un comunicado de prensa. “Es más importante que nunca que elijamos líderes que estén listos para poner todo en juego para lograr que esto sea aprobado por el Congreso. No podemos tolerar nada menos”.

Sin embargo, un esfuerzo en el Congreso para hacer esto no logró ser aprobado por el Senado en febrero. También se espera que falle otra votación programada para esta semana.

La representante del estado de Austin, Donna Howard, habló de expandir la red de seguridad en términos de tejanos embarazadas que aún buscarán abortos.

“¿Cómo brindamos suficiente atención médica a quienes vamos a obligar a tener embarazos y llevarlos a término?” dijo Howard. “Creo que se centrará más en eso ahora, si hay una manera de ver cómo las personas pueden acceder a los medicamentos.

sobre el aborto que es una forma de eludir la ley”.

El vicegobernador Dan Patrick, un republicano firmemente conservador, dijo en un comunicado el martes que la Legislatura continuaría fortaleciendo los programas de adopción en el estado.

“Texas ha liderado el camino para proteger la vida inocente en el útero, y continuaremos haciéndolo en el Senado de Texas”, dijo Patrick.

El gobernador Greg Abbott no respondió a las preguntas de The Texas Tribune sobre las prioridades legislativas relacionadas con el aborto para la próxima sesión de enero. El presidente de la Cámara de Representantes, Dade Phelan, dijo en un comunicado que confiaba en que la Legislatura “estaría a la altura de las circunstancias y redoblaría nuestro compromiso con la atención de la salud materna en nuestro estado”.

El senador estatal Bryan Hughes, republicano por Mineola, autor de la SB 8, no respondió. Publicó en Twitter el jueves que Texas “lideraría el camino en un mundo posterior a Roe”.

Los republicanos tienen buenas razones para evitar discutir la aplicación de las leyes de Texas anteriores a Roe, dijo Renée Cross de la Hobby School of Public Affairs de la Universidad de Houston: una prohibición total del aborto es impopular entre los votantes.

Solo el 15% de los encuestados en una encuesta de la Universidad de Texas en Austin publicada esta semana dijo que apoya la prohibición de todos los abortos. Más preocupante para la candidatura de reelección de Abbott este año, dijo Cross, es el hecho de que la mayoría de los independientes dijeron que creen que el aborto debería estar disponible en la mayoría de las circunstancias.

“El Partido Republicano ha podido confiar a menudo en los votantes independientes, pero no en este tema”, dijo Cross. “Vimos que algunos votantes republicanos, en particular mujeres de los suburbios, no votaron por el presidente Trump en 2020. Muchas de esas mujeres probablemente lo pensarán dos veces antes de votar por el gobernador Abbott”.

Otros legisladores republicanos hablaron sobre proponer medidas no punitivas en la próxima sesión legislativa. Toth dijo que si el aborto está prohibido en el estado, los republicanos en la cámara estatal se concentrarán en ampliar los programas sociales para ayudar a las mujeres embarazadas y sus hijos.

“Ahora más que nunca, la comunidad pro-vida y los legisladores deben intensificar y asegurarse de que ayudemos a las mujeres en una crisis de embarazo”, dijo. “Significa cuidado prenatal, ayudarlos a permanecer en la escuela. Significa asegurarnos de ayudar a las mujeres una vez que nazca el bebé, significa servicios de adopción”.

Toth dijo que la expansión de los programas de redes de seguridad sería una “respuesta moral” a la prohibición del aborto en el estado. Tal expansión requeriría un aumento en los fondos estatales para los servicios de adopción, cuidado de crianza y programas de bienestar, que los republicanos han dudado en apoyar en el pasado. Pero Toth, miembro del House Freedom Caucus, firmemente conservador, dijo que cree que los legisladores republicanos ahora apoyarían el aumento de los fondos.

Joe Pojman, director ejecutivo del grupo antiaborto Texas Alliance for Life, dijo que también apoyaría un aumento en los fondos para el programa Alternativa al aborto, que la Legislatura financió con $100 millones en este ciclo presupuestario de dos años. El programa paga a una extensa red de organizaciones sin fines de lucro —muchas de ellas fervientemente contrarias al aborto— por asesoramiento, clases sobre nutrición prenatal y cuidado del recién nacido, y la provisión de artículos para bebés.

Pero Pojman dice que los legisladores deben promover mejor el programa para que más mujeres embarazadas tengan acceso a él.

“Para muchas mujeres que se encuentran embarazadas, ni siquiera saben que existen”, dijo.

El representante estatal Giovanni Capriglione, republicano de Southlake, miembro del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes que redacta el presupuesto, dijo que apoyaría un aumento en la financiación de los programas de red de seguridad social para mujeres embarazadas y niños pequeños.

Dijo que impulsaría un aumento en la cobertura de Medicaid para las nuevas madres de bajos ingresos. Esa cobertura se incrementó el año pasado de 60 días a seis meses, pero los expertos recomendaron extenderla por un año completo.

Los legisladores de la Cámara acordaron extenderlo por un año, pero el Senado redujo la cobertura a seis meses durante las negociaciones finales en la sesión legislativa de 2021.

“Ahora tenemos que trabajar muy duro para ayudar a estas nuevas mamás y estos nuevos bebés”, dijo Capriglione. “Voy a presionar por ello”.

Pero los republicanos también se están preparando para una lucha prolongada con los demócratas en el Congreso, quienes se revitalizarán para impulsar el acceso al aborto a nivel federal.

“Esto no va a desaparecer”, dijo Toth. “Nada cambia realmente”.

Rhodes, el profesor de derecho del sur de Texas, dijo que la posible anulación de Roe también podría debilitar las protecciones federales que garantizan el acceso a los anticonceptivos. Dijo que los estados podrían considerar reclasificar la anticoncepción de emergencia como el Plan B, la píldora que previene el embarazo al retrasar la liberación de un óvulo del ovario, como formas de aborto.

“Está bastante abierto, con lo creativa que ha sido nuestra Legislatura últimamente, para crear restricciones adicionales a nuestras libertades reproductivas”, dijo Rhodes.

Derechos de autor 2022 Texas Tribune. Reservados todos los derechos.