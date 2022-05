Los oficiales de la ciudad de Odessa pasaron su tarde el Domingo donando casos de agua embotellada a los residentes afectados por el corte de agua

ODESSA, Texas (KTLE) - Catorce paletas de agua estaban esperando para ser distribuidos en la Escuela Primaria Barbara Jordan en la parte norte de Odessa después de una ruptura en la tubería de agua que se produjo el sábado por la tarde.

“Hubo una rotura de la línea de agua en la parte norte de Odessa. Era una línea de 12 pulgadas que se rompió. Fue un corte inesperado”, dijo Phillip Urrutia, Asistente del Gerente de la Ciudad de Odessa.

380 cajas de agua se distribuyeron el sábado por la noche gracias a la asociación de la ciudad con el Banco de Alimentos del Oeste de Texas y Betenbough Homes.

El residente y padre de familia Timothy McGee dijo que no es la primera vez que tiene problemas con el agua en su casa, y el corte de agua del sábado fue agotador.

“Fue muy duro. No podíamos mantenerla limpia. No podíamos mantenerla bañada. Es un gran problema de higiene, ya sabes, para todos los involucrados. No podíamos lavar los platos. No podíamos lavar la ropa. Tampoco sabíamos cuánto iba a durar”, dijo McGee.

Afortunadamente, el corte sólo duró un par de horas y los trabajadores de la ciudad trabajaron con diligencia y la tubería se arregló alrededor de las 3 de la mañana del domingo.

Ector Marin, bombero jubilado y residente afectado, decidió quedarse a ayudar después de que él mismo fuera a recoger una caja de agua para su familia.

“Me hace sentir orgulloso saber que la ciudad se toma el tiempo para ayudar a nuestra comunidad cuando lo necesitamos, y también saber que la Alta Dirección de la ciudad está aquí ayudando”, dijo Marín.

Aunque hay agua corriente en las zonas afectadas, el aviso de hervir el agua continúa hasta el lunes.

“Todavía está bien tomar duchas, utilizarla para lavar la ropa. Sin embargo, si usted va a cocinar en ella o beberla, tiene que hervirla”, dijo Urritia.

Para cualquier pregunta, póngase en contacto con la ciudad de Odessa por el teléfono (432) 335-3244.

Derechos de Autor KTLE 2022. Todos los Derechos Reservados.