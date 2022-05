El gobernador Abbott nombra a un ciudadano de Midland para el Comité de Asesoramiento Técnico de TexNet

AUSTIN, Texas (KTLE) - El Gobernador Greg Abbott ha nombrado a David L. “Dave” Cannon de Midland al Comité de Asesoramiento Técnico de TexNet.

El comité asesora a la Oficina de Geología Económica sobre el uso de los fondos, incluyendo el Programa de Monitoreo Sísmico TexNet y las relaciones de investigación en colaboración con otras universidades de Texas, y sobre la preparación de un informe de situación para el Gobernador y la Legislatura.

David L. “Dave” Cannon, de Midland, es Vicepresidente Senior de Geociencia y Tecnología de Diamondback E&P, LLC. Es presidente electo de la West Texas Geologic Society y miembro de la Geologic Society of America, la American Rock Mechanics Association y la Society of Petroleum Engineers. Cannon también forma parte del Consejo Asesor Corporativo de la Asociación Americana de Geólogos del Petróleo. Además, es voluntario de la Asociación de Fútbol de Midland y de la Asociación de Padres de Alumnos Superdotados. Cannon se licenció en Geología por la Universidad Estatal de Nueva York, College at Brockport, y obtuvo un máster en Geociencias por la Universidad Estatal de Pensilvania.

