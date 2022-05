El Club de Leones de Odessa reparte tarjetas en las gasolineras

ODESSA, Texas (KTLE) - A medida que los precios de la gasolina siguen fluctuando, muchas personas de la Permian Basin están sintiendo la presión en sus carteras.

El Club de Leones del centro de Odessa salió esta tarde para ayudar a aliviar parte de la carga financiera que supone llenar el depósito de gasolina.

El club se dirigió a las gasolineras Texaco para repartir tarjetas de gasolina de cuarenta dólares a las personas necesitadas.

Porque como dice el grupo, donde hay una necesidad, hay un León.

Es una situación en la que he estado antes... poner diez dólares de gasolina en mi coche sólo para ir de un sitio a otro.

El Club de Leones del Centro de Odessa se propuso ofrecer una mano amiga a las personas desprevenidas que se enfrentan a un problema similar.

“Simplemente queremos estar aquí para estar al margen. Todos los que pueden están aquí y los que no, desearían estar aquí. Somos leones. Servimos. Devolvemos. Ayudamos. Eso es lo que hacemos”, dijo Diane Cherry, miembro del Club de Leones.

Una mujer que recibió una tarjeta de gasolina iba de camino al trabajo intentando repostar, pero tenía un problema con su tarjeta de débito.

Fue entonces cuando los Leones intervinieron y se aseguraron de que pudiera repostar.

“Es una locura porque he venido desde la I-20 hasta aquí buscando gasolina barata. Fui a Valero’s y a Lowes y mi tarjeta no funcionaba. Así que pensé que probablemente tampoco funcionaría aquí. Cuando me dio la tarjeta de regalo, la usé y me sentí feliz”, dijo Jazmín Gándara.

Otra mujer que está criando a sus cinco bisnietos se paró a echar gasolina.

“¿Cuánto ibas a poner en el coche hoy?”

“Tres dólares, es todo lo que tenía”, dijo María Barnes.

Pero la suerte quiso que saliera de la Texaco con el depósito lleno y tranquila.

“Es una bendición. He criado a cinco bisnietos. Viven conmigo. Es difícil. No es fácil tener gasolina para ir a trabajar o hacer cualquier cosa, pero estoy bendecida”, dijo Barnes.

Esta fue la primera vez que los Leones repartieron tarjetas de gasolina, pero le dijeron a Su Telemundo 20 que esperan hacer más cosas como esta.

Así que estate atento a los chalecos amarillos, podrían ser tu bendición disfrazada.

Derechos de Autor KTLE 2022. Todos los Derechos Reservados.