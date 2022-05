El Banco de Alimentos del Oeste de Texas se prepara para la escasez

ODESSA, Texas (KTLE) -Cuando llegue el otoño, una posible crisis alimentaria mundial podría golpear a los Estados Unidos después de que algunas interrupciones hayan cerrado los puertos de alimentos de Ucrania.

Con la guerra en curso entre Rusia y Ucrania, más de cuatro millones de toneladas de granos como el trigo y el maíz se han atascado en los puertos de alimentos de Ucrania, eso es según el Director del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas Martin Frick.

Con menos trigo disponible en el mercado, el Banco de Alimentos del Oeste de Texas está pensando en otras cosas para conseguir alimentos.

Libby Campbell, directora general del Banco de Alimentos del Oeste de Texas, dice que no están seguros de lo que les depara el futuro.

“Estamos un poco preocupados, para ser honestos”, dijo Campbell. “Sobre cómo podría ser el suministro de alimentos en otoño debido a que habrá menos fertilizantes en el mercado”.

Esto se debe a que, con la guerra que perturba la productividad agrícola de Ucrania, el fertilizante se ha vuelto escaso para los agricultores que cultivan alimentos ahora para el otoño.

“En este momento, los agricultores están fertilizando sus cultivos un 40% menos de lo que lo hacían en el pasado debido al coste de los fertilizantes disponibles en el mercado”, dijo Campbell.

El banco de alimentos del oeste de Texas ya trabaja con 100.000 libras menos de productos debido a la crisis fronteriza y a la falta de disponibilidad.

La organización sin ánimo de lucro dice que está trabajando activamente con los socios del banco de alimentos de San Antonio para prepararse para el otoño y pagar menos por los productos en el mercado de productos básicos.

“Hemos podido intercambiar cosas de las que tenemos una cantidad excesiva”, dijo Campbell. “Al igual que tenemos una gran relación dólar centro de distribución general que está justo enfrente de nosotros, así que tenemos un montón de artículos no alimentarios que son donados en San Antonio en realidad no. Hemos sido capaces de intercambiar con ellos artículos no alimentarios para sus vecinos que están sirviendo para que seamos capaces de recoger productos adicionales que tienen.”

Mientras tanto, antes del otoño, el banco de alimentos dice que seguirá recaudando fondos para cubrir el coste de los alimentos.

“Creo que lo más importante que la gente puede hacer es seguir apoyando de nuevo a sus vecinos, pero también seguir apoyando al Banco de Alimentos del Oeste de Texas”, dijo Campbell.

Si está interesado en donar, puede hacerlo aquí.

