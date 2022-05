Si la Corte Suprema anula Roe v. Wade, Texas prohibirá por completo el aborto

(TRIBUNA DE TEXAS) - Según un borrador de opinión obtenido por Politico, la Corte Suprema de EE. UU. tiene la intención de anular Roe v. Wade, revocando casi 50 años de protección constitucional para el aborto, y permitir que los estados establezcan sus propias restricciones sobre el procedimiento.

Si este borrador refleja la decisión final de la Corte, prevista para este verano, prácticamente eliminaría el acceso al aborto en Texas. El año pasado, la Legislatura aprobó la llamada “ley de activación” que entraría en vigencia 30 días después de que la Corte Suprema anule Roe v. Wade, convirtiendo la realización de un aborto en un delito grave.

La ley haría una excepción solo para salvar la vida de la paciente embarazada o si corre el riesgo de “deficiencia sustancial de una función corporal importante”. Los médicos podrían enfrentar cadena perpetua y multas de hasta $100,000 si practican abortos en violación de la ley.

No está claro qué tan cerca estará el fallo final de la corte del proyecto de opinión, cuya publicación no tiene precedentes en la historia de la corte.

El caso ante la Corte Suprema de los Estados Unidos se centra en la prohibición en Mississippi de los abortos después de las 15 semanas. Desde el fallo de 1973 en Roe v. Wade, la corte ha anulado sistemáticamente las prohibiciones del aborto antes de la viabilidad, el punto en el que un feto probablemente podría sobrevivir fuera del útero, generalmente entre las 22 y 24 semanas de embarazo. La decisión de 1992 en Planned Parenthood v. Casey confirmó Roe v. Wade y dictaminó que los estados no podían imponer restricciones que crearan una “carga indebida” para las personas embarazadas que buscaban un aborto.

Pero con este caso de Mississippi, la corte y su nueva mayoría conservadora acordaron reconsiderar el precedente establecido por Roe v. Wade. Si bien algunos observadores de la corte predijeron que podrían mantener la prohibición de 15 semanas pero dejar algunos aspectos del precedente en su lugar, este borrador de opinión indica que tienen la intención de destripar tanto a Roe como a Casey.

“Sostenemos que Roe y Casey deben ser anulados”, dice el borrador obtenido por Politico. “Es hora de hacer caso a la Constitución y devolver el tema del aborto a los representantes electos del pueblo”.

Este borrador no cambia nada sobre el estado legal del aborto en Texas en este momento. El estado ha prohibido los abortos después de unas seis semanas de embarazo a través de un mecanismo de aplicación civil único que, hasta el momento, ha resistido la revisión judicial.

Amy Hagstrom Miller, presidenta y directora ejecutiva de Whole Woman’s Health, que opera cuatro clínicas en Texas, dijo que han estado brindando abortos hasta esa marca de seis semanas desde que la ley de Texas entró en vigencia el 1 de septiembre, y seguirán brindando abortos tan pronto como sea posible. mientras sea legal. Ella dijo que es fundamental que la gente se dé cuenta de que este no es un fallo final.

“Cuando salen noticias como esta, confunden y asustan a las personas, y creo que hay personas que leerán estas historias y pensarán que el aborto ya es ilegal”, dijo Hagstrom Miller. “Creo que es importante para nosotros hablar con estas personas y hacerles saber que esto no es definitivo, y al menos por ahora podemos ofrecerles la atención que merecen”.

Los opositores al aborto en Texas son cautelosamente optimistas sobre la publicación de este proyecto de fallo. Joe Pojman, director ejecutivo de Texas Alliance for Life, dijo que es “alentador”, pero todavía está conteniendo la respiración.

“Nos han quemado antes”, dijo Pojman, “estoy esperando ver la opinión final”.

En 1992, el entonces juez Anthony Kennedy, un conservador, había indicado que iba a votar con la mayoría de la corte para anular a Roe en Planned Parenthood v. Casey. Luego cambió de opinión y el tribunal votó a favor de mantener el fallo.

“Suponiendo que el borrador sea legítimo, me recuerdo a mí mismo que esto está lejos de ser la opinión final de la corte”, dijo Pojman. “Así que es alentador, pero en mi opinión no es definitivo en absoluto”.

John Seago, director legislativo de Texas Right to Life, dijo que la lucha “todavía no ha terminado”.

“Esto probablemente se filtró para presionar a los jueces, para causar una reacción violenta que posiblemente los haga dar un paso atrás en esta victoria categórica del lado pro-vida”, dijo. “Eso es lo que nos preocupa, y [nosotros] no lo celebraremos por completo hasta que veamos la opinión final realmente publicada”.

La profesora de derecho de la Universidad de Texas, Liz Sepper, también advirtió contra la certeza a raíz de la filtración, y reiteró que este borrador, fechado el 10 de febrero, puede no reflejar la opinión actual o final de la corte. Pero según los argumentos orales del caso en diciembre, dijo que no era sorprendente ver a varios de los jueces respaldando este rechazo total de Roe v. Wade.

“Esto terminaría efectivamente con el acceso al aborto en gran parte de los Estados Unidos, al menos en los estados de origen de las personas”, dijo. “Para las personas en los estados del sur y el medio oeste, significaría viajar una distancia muy larga para acceder al aborto”.

Se espera que más de la mitad de todos los estados prohíban el aborto si se anula Roe v. Wade. Según el Instituto Guttmacher, un abortoción, eso significaría que el tejano promedio tendría que conducir 525 millas, en cada sentido, para obtener un aborto.

Sepper dijo que los políticos de ambos lados del pasillo observarán de cerca la respuesta a este borrador mientras se preparan para responder al fallo de este verano.

La exsenadora del estado de Texas, Wendy Davis, dijo que espera que los demócratas, que han tenido problemas en las encuestas, aprovechen la indignación que probablemente generará este borrador.

“Nuestra ira no nos servirá de nada si no ponemos nuestros votos detrás de ella”, agregó. “Y si los demócratas no pueden usar eso a su favor en este ciclo electoral, algo está roto”.

Abby Livingston contribuyó a esta historia.

Derechos de autor 2022 Texas Tribune. Reservados todos los derechos.