MISD organiza el día de la firma académica

MIDLAND, Texas (KTLE) -Esta mañana en las escuelas secundarias de Midland y Legacy, se podía sentir la emoción mientras los estudiantes de último año firmaban el siguiente capítulo de sus carreras académicas.

Declarando un camino para pasar los últimos 4 años de su educación.

Es un gran día para cientos de estudiantes de último año de secundaria que celebran su duro trabajo y sus logros.

En Legacy High, casi 400 estudiantes de último año están firmando su carta de intención para seguir la universidad, un oficio o el ejército después de la escuela secundaria.

Trevor Van Husen, valedictorio de LHS, dice que ya está enfocado en su futuro en la Universidad de Texas.

“Supongo que me han lavado el cerebro desde que era un niño pequeño”, dijo Van Husen. “He ido a todo tipo de partidos de fútbol americano a lo largo de mi vida y me encanta toda la zona de Austin, es súper bonita y me encanta la escuela y no puedo esperar a hacer ingeniería allí también”.

Mientras los estudiantes ponen sus nombres en la línea para su futuro, algunos estudiantes de último año ya están llegando a la cima graduándose con certificados de ciencias de la salud, cosmetología, y en la industria del petróleo y el gas.

En Midland High, los 25 mejores estudiantes que se graduaron anunciaron hacia dónde se dirigirán.

Samantha Braudaway, una de las 25 mejores graduadas, firmó su próximo paso en la Universidad de Texas A&M.

“Creo que es una gran escuela”, dijo Braudaway. “Y sólo quiero comprometerme a mejorar mi educación y motivarme para hacer una carrera”.

Los estudiantes de último año ganaron cerca de medio millón de dólares en becas. Y aunque los seniors no están decididos a donde irán, como parte de un compromiso de 13 años, cada senior de MISD será aceptado en el Midland College.

Así que cada estudiante tenía una escuela que podía enumerar.

Midland High School y Legacy Seniors se graduarán ambos el 28 de mayo en el Estadio Grande de Comunicaciones.

