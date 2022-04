El equipo de danza Legacy Elite Athletics gana el campeonato mundial

MIDLAND, Texas (KTLE) - Tres equipos de baile de Legacy Elite Athletics compitieron en el Campeonato Mundial de Baile Allstar durante el fin de semana.

El Martes, esos equipos llegaron a Midland a una fiesta de bienvenida en el aeropuerto.

Después de innumerables horas de práctica y sacrificios, todo el trabajo duro ha dado sus frutos para el equipo de baile de Legacy.

Las chicas bajaron del avión en el aeropuerto internacional de Midland como campeonas del mundo.

Legacy Elite Athletics lleva siete años compitiendo en la competición mundial de danza.

Fueron siete largos años sin una victoria, pero todo cambió este pasado fin de semana.

“Estábamos todos sentados en un círculo, cogidos de la mano, con la cabeza gacha y simplemente lo supe. Simplemente lo supe. Habían dicho que era el tercero, que era el segundo. Sabía que éramos los siguientes. Estábamos gritando, rebotando contra las paredes. Yo estaba haciendo 360s. Era una locura. Fue una locura”, dijo la bailarina de último año Kaylee Larson.

La competición acogió a equipos de todo el mundo y proporcionó una experiencia única para que la danza conectara Midland con los rincones más lejanos del mundo.

“Fue superguay hablar con gente de Francia y había gente que ni siquiera hablaba inglés. Sólo sonreíamos. Aunque no nos entendiéramos, como si ellos no me entendieran a mí o yo no les entendiera a ellos, todo el mundo sonreía mucho. Todo el mundo nos animaba mucho”, dijo Larson.

Para clasificarse para el Mundial, el equipo tuvo que ganarse una plaza en otra competición de danza.

Entrar en la competición es una cosa, pero para los bailarines que han estado con Legacy Elite Athletics llegar a la cima es una sensación surrealista.

“Estábamos llamando a toda la gente con la que solíamos bailar y decíamos esto para vosotros. Ha sido muy divertido volver a casa, después de siete años, con una victoria en esta competición tan grande y prestigiosa. Es un verdadero honor estar ahí”, dijo el atleta y entrenador Jordan Lane.

La semana anterior al Mundial estuvo llena de entrenamientos de cinco horas y de una exigencia de perfección.

La entrenadora de Legacy dice que espera mucho de su equipo y les presiona para que lo consigan, así que el momento en que todo dio sus frutos hizo que todo valiera la pena.

“Dios les dio un talento y yo quiero sacar ese talento de ellos. A veces, como adolescentes, es fácil conformarse. Sí, soy estricta, pero es por puro amor. Creo que ellos lo saben. Fue increíble verlos”, dijo el propietario y entrenador de Legacy Elite Athletics, Terry Lynn Lane.

Los otros dos equipos que Legacy llevó a la competición también tuvieron una buena actuación.

Uno se llevó a casa el tercer puesto y el otro el sexto en sus respectivas categorías.

Derechos de Autor KTLE 2022. Todos los Derechos Reservados.