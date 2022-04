Policía Mexicana encuentra cuerpo de joven desaparecida en un tanque de agua

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La inquietante historia de una joven que quedó al costado de una carretera a altas horas de la noche en el norte de México terminó en tragedia el Viernes, luego de que su cuerpo en descomposición fuera encontrado en un tanque de agua subterráneo en un motel.

El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, dijo el Viernes que el cuerpo de la mujer, que aparentemente estaba irreconocible después de casi dos semanas en el agua, tenía un collar con un crucifijo y la ropa que Debanhi Escobar llevaba puesta esa noche.

Y a pesar de lo que las autoridades del estado fronterizo norteño de Nuevo León describieron como una búsqueda masiva de ella, la historia terminó de la manera en que suele ocurrir en México: cuando los lugareños encontraron su cuerpo podrido.

“La alerta la dieron los trabajadores del hotel, por los olores fétidos que venían de la zona”, dijo Mejía.

La historia de Debanhi Escobar llegó a los titulares debido a una foto inquietante tomada por un conductor que se suponía que la llevaría a su casa esa noche. No estaba claro por qué salió del auto, pero su padre, Mario Escobar, dijo que los fiscales le dijeron que las imágenes de las cámaras de vigilancia sugerían que el conductor había tocado a su hija de manera inapropiada.

“Supongo que mi hija no soportó el acoso”, dijo su padre. El conductor ha sido detenido aunque su nombre completo no ha sido revelado. Escobar dijo que si bien es posible que el conductor no la haya matado, él fue responsable de la muerte de Debanhi.

El conductor, que trabajaba para una aplicación de taxis, tomó la foto para mostrar que Escobar salió con vida de su auto el 8 de Abril en las afueras de la ciudad de Monterrey. Allí estaba ella, una mujer joven parada sola en la noche al costado de una carretera, vestida con una falda y zapatillas altas.

La imagen parecía hablar de la tremenda vulnerabilidad y la seguridad —o desesperación— de la joven.

Nadie la vio hasta el Jueves por la noche, cuando los investigadores lograron sacar su cuerpo del tanque de agua de 4 metros (12 pies) de profundidad cerca de una piscina en el motel al borde de la carretera.

Mario Escobar dijo que estaba seguro de que Debanhi estaba muerto.

“Mi hija está muerta. No sé qué hacer”, dijo Escobar. “Los fiscales no hicieron bien su trabajo”.

Las autoridades no dijeron cómo su cuerpo terminó en el tanque subterráneo, una característica común en México, donde los sistemas de agua locales no están presurizados y cada hogar debe tener un tanque para almacenar el agua entrante para su uso posterior.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el viernes que el caso “ha causado, lógicamente, mucha preocupación, mucha preocupación” entre los mexicanos.

Los críticos están preocupados por el hecho de que incluso cuando las autoridades se ven incitadas a actuar por la protesta pública, las investigaciones rara vez son muy oportunas o eficientes.

Durante la semana en que los investigadores dijeron que 200 miembros del personal utilizaron drones, perros de búsqueda y revisiones de imágenes de cámaras de seguridad para buscar a Debanhi, su cuerpo yacía no muy lejos de donde fue vista por última vez.

El presidente se comprometió a ayudar a los fiscales a encontrar al culpable, pero de hecho los asesinatos de mujeres han aumentado en los últimos años, pasando de 977 casos en 2020 a 1,015 en 2021. Y esos fueron solo los casos clasificados como “feminicidios”, un término legal utilizado en México en los casos en que las mujeres son asesinadas por su género. Los asesinatos de mujeres en general son mucho más altos.

Justo antes de la desaparición de Debanhi, otra mujer fue asesinada en Monterrey, María Fernanda Contreras, de 27 años. Un sospechoso, aparentemente amigo o conocido de la mujer, ha sido detenido en ese caso.

Y durante la semana que las autoridades buscaban a Debanhi, los medios locales informaron que se habían encontrado los cuerpos de otras cinco mujeres y niñas en el estado. Todas las víctimas habían sido reportadas como desaparecidas casi al mismo tiempo que Debanhi, y todas ellas, cuatro tenían 16 años o menos, fueron encontradas muertas.

Angélica Orozco, quien dirige el grupo de familiares Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en el estado de Nuevo León, dijo que el problema no es solo que las autoridades son lentas para investigar y lo hacen mal, sino que también tienden a culpar a las víctimas.

“Lo primero es que no realizan investigaciones o cateos diligentes, y lo segundo son los pronunciamientos de las autoridades, vinculándolos en algunos casos a actividades ilícitas”, dijo Orozco.

Se sintió particularmente perturbada cuando el fiscal estatal de Nuevo León, Gustavo Guerrero, dijo el jueves que la mayoría de las mujeres desaparecen voluntariamente o como un acto de “rebelión”.

“La razón principal de las desapariciones de mujeres es por la falta de comunicación con sus familias, por las disputas con ellos, por la rebeldía de los jóvenes”, dijo Guerrero. “El rango de edad de la mayoría de las mujeres que desaparecen es de 14 a 25 años, pero no es por un delito, sino que es una situación voluntaria”.

Ese punto de vista fue refutado por María de la Luz Estrada, del grupo activista Observatorio Nacional del Feminicidio, quien dijo que se había convertido en un patrón deprimente que cuando las mujeres desaparecen, aparecen muertas.

“Es muy grave y lamentable”, dijo Estrada sobre el caso de Debhani, “pero ese ha sido el patrón en los últimos años, las desapariciones se vuelven

Copyright 2022 Associated Press. Todos los derechos reservados.