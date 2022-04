Jurado da cadena perpetua a hombre de Texas por la muerte de un adolescente

TYLER, TX (NOTICIAS DEL ESTE DE TEXAS) - ACTUALIZACIÓN - El jurado le ha dado a Jeffery Joe Hampton una sentencia de cadena perpetua. Persuadido por la fiscalía, el jurado dictaminó que Hampton usó su bote como arma mortal durante la comisión de su delito.

Los argumentos finales comenzaron el Miércoles por la mañana en el juicio de sentencia de un hombre de Tyler que se declaró culpable de la muerte de un niño de 14 años relacionada con la navegación en el 2019 en el lago Palestine.

Jeffery Joe Hampton se declaró culpable de un cargo de homicidio involuntario en relación con un incidente del 2 de Junio de 2019 cuando Roberto Carlos Bermejo Hernández murió después de ser golpeado por el barco de Hampton mientras jugaba con amigos y familiares en el agua en Lakeway Harbor. Hampton fue acusado de huir de la escena después de estrellarse contra un muelle y un embarcadero donde estaba jugando Hernández.

En su argumento de cierre inicial, la fiscalía declaró que deseaba que el jurado hubiera conocido a Roberto a través de su vida y no de su muerte. Comenzaron a resaltar el cargo en sí y explicaron los detalles de cómo funcionaría o no la libertad condicional en función de si el jurado descubrió que Hampton usó su bote como arma mortal. Hablaron sobre la manera imprudente en que Hampton usó su bote y el efecto que la hélice del bote tuvo en Roberto. La fiscalía cree que la cadena perpetua es el castigo apropiado y le pidió al jurado que lo emita.

“Es un crimen, no un accidente, usar un arma mortal para matar a alguien”, dijo la fiscalía. Continuaron, enfatizando que Hampton se declaró culpable y él mismo declaró que fue imprudente. La fiscalía dijo que a pesar de la insistencia de Hampton en que el bote no era un arma mortal porque no tenía la intención de matar, la ley estatal todavía dice que es un delito.

Cuando la defensa comenzó su alegato final, comenzaron a hablar sobre la decisión de Hampton de renunciar a sus derechos de la Quinta Enmienda y testificaron ante el jurado. Hicieron hincapié en que las personas que conocen a Hampton testificaron que no es una persona agresiva y que estaba tratando de recuperar su vida antes de que ocurriera este incidente. Estuvieron de acuerdo en que Hampton era un navegante sin experiencia y se comportó de manera imprudente.

La defensa instó al jurado a “buscar justicia, no venganza”.

Copyright 2022 Noticias del Este de Texas via KLTV. Todos los derechos reservados.