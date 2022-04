La Casa de Jesús Odessa recuerda a su querido patrón tras el fatal tiroteo

ODESSA, Texas (KTLE) - Jesus House está recordando a Shawn McCracken, de 49 años de edad, la víctima del tiroteo fatal del viernes por la noche y un patrón regular de la cocina de la sopa.

Los voluntarios describieron a McCracken como una persona cálida y acogedora que nunca perdía la oportunidad de agradecer a quienes le servían.

Los voluntarios pensaron que volverían a ver su rostro sonriente el lunes por la mañana, pero ahora se quedan llorando su muerte.

“Cuando nos enteramos de la ubicación, supimos que probablemente se trataba de un indigente, porque allí es donde pasan muchos de ellos. Así que fuimos a intentar encontrar fotos. Todavía no sabíamos el nombre. Oímos el nombre, y sabíamos el nombre y la edad y todavía esperábamos que no fuera nuestro Shawn. No queremos que nadie muera, pero realmente esperábamos que fuera otro Shawn”, dijo el director ejecutivo de Jesus House, Donny Kyker.

El asiento habitual de McCracken en Jesus House permaneció vacío el lunes por la mañana y se colocaron flores cerca de la silla.

Los voluntarios también celebraron un pequeño acto conmemorativo... querían honrar al hombre al que llamaban amigo de la mejor manera posible.

“Todas las mañanas venía a trabajar, me veía por ahí y me decía “buenos días Pedro cómo estás esta mañana, otro día más. Jesús nos ha vuelto a despertar” y yo le decía “tienes razón”. Un tipo bastante bueno”, dijo el voluntario Pedro Luna.

McCracken será recordado en la Casa de Jesús por su forma de tratar a los demás.

Los voluntarios dicen que incluso cuando no tenía nada, trataba de devolver a los demás.

“Shawn te daría la camisa de su espalda. Aquí hacemos los jueves de trivialidades y cuando Shawn ganaba, siempre le daba ese regalo a otra persona. Así era Shawn. Shawn ayudaba a limpiar. Shawn sería el primero en hacer cualquier cosa que le pidiéramos”, dijo Kyker.

El pastor Kyker dice que quiere que la gente recuerde que ser un indigente no es un delito.

Añadió que toda persona, independientemente de su estatus social, merece que se le ponga una cara a su nombre.

“Los echas de menos. Te preocupas por ellos. Te preguntas qué va a pasar con ellos. Quieres que se les entierre con dignidad y se les cuide. Te preocupas por ellos. Es tan duro como perder a tu familia”, dijo la voluntaria Vona Palmer.

Jesus House tiene previsto colgar una placa en su cocina con todos los nombres de las personas que han atendido y que han fallecido, para que siempre se les recuerde.

