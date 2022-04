El Coro de la Escuela Secundaria de Odessa abre para la legendaria banda de rock

ODESSA, Texas (KTLE) - Este miércoles la banda de rock Foreigner estará tocando en el Centro de Artes Escénicas Wagner Noel y no estarán solos.

Un coro de una escuela secundaria formará parte del espectáculo de la legendaria banda de rock.

El talentoso equipo de coro de la escuela secundaria de Odessa será el acto de apertura para la banda de rock en la noche del miércoles. Hoy me he pasado por el O-H-S y, por lo que he oído, el equipo está bien preparado para la oportunidad de su vida.

Por tercera vez en la historia de la escuela secundaria de Odessa, el coro formará parte del espectáculo de Foreigner, pero en lugar de unirse a la banda durante el espectáculo para una canción, el coro será el acto de apertura para la banda por primera vez.

“Nos dijeron que podíamos abrir para ellos y cantar nuestra propia música. Pensé que podíamos hacerlo, así que nos llamaron, y él y yo hablamos y lo hicimos funcionar y fue genial,” dijo Ginger Storey, Directora del coro del instituto de Odessa.

Los alumnos llevan semanas preparándose, y aunque algunos están confiados, hay algunos nervios.

Uno de los estudiantes de último año dice que es importante unirse y apoyar a todos en la coral para que todos puedan rendir al máximo.

“No puedes prepararte para subir al escenario y cantar delante de la gente, nunca puedes, es algo que tienes que aprender, así que he hecho esto durante un tiempo, así que estoy acostumbrado a ello, sólo tienes que apoyar a la gente y animarla”. Aiden Dickson, estudiante de 12º grado.

Será una noche que estos chicos, y esperemos que el público, no olvidarán nunca

“Es realmente buena exposición, Bronco Legacy este año es un grupo súper sólido, y están listos para que la gente vea lo bueno que son y nosotros también, es un montón de gente que normalmente no llegaría a ver este grupo por lo que es exponerlos a todo un lado de la gente que no los vería “. Director asociado del instituto de Odessa, Rob Rodgers

Y si usted no puede llegar al espectáculo el miércoles para ver a estos talentosos estudiantes se puede comprobar a cabo el 6 de Mayo y 7 en el centro de arte de rendimiento en la escuela secundaria de Odessa a las 7:30. Las entradas se venden aquí.

Derechos de Autor KTLE 2022. Todos los Derechos Reservados.