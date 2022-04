I Love My Selfie organizó una fiesta durante todo el día para celebrar el cumpleaños de Selena Quintanilla

MIDLAND, Texas (KTLE) - El museo fotográfico I Love My Selfie en Midland organizó una fiesta durante todo el día el Sábado para celebrar el cumpleaños de Selena Quintanilla.

El museo planeó tocar todas las canciones de la difunta nativa de Texas y ofreció refrescos ligeros a quienes se acercaron a tomarse selfies frente a las exposiciones fotográficas del museo inspiradas en Selena.

La celebración del cumpleaños de Selena culmina un homenaje de dos semanas que el museo organizó para honrar la vida y el legado de la cantante tejana.

I Love My Selfie incluso construyó un mosaico de 4.000 post-it con la imagen de Selena para que los fans se hicieran fotos delante del muro.

“Selena ha atraído a mucha gente que probablemente no sabría de qué trata I Love My Selfie y por eso nos alegró mucho pensar en celebrarla en el mes y la semana real de su nacimiento”, dijo Me’esta Wright, conservadora de I Love My Selfie.

El Sábado fue el último día que el museo mantuvo las exposiciones inspiradas en Selena.

