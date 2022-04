Los ánimos se caldean en la reunión abierta de la Comisión de Ferrocarriles con la MPGCD

(KTLE) - Una reunión abierta de la Comisión de Ferrocarriles de Texas se puso irritada el martes cuando uno de los comisionados criticó constantemente al Distrito de Conservación de Aguas Subterráneas del Medio Pecos.

La comisionada Christi Craddick interrumpió varias veces a un abogado del MPGCD mientras presentaba un informe sobre el agua del lago Boehmer.

“¿Están las cosas muertas?” interrumpió Craddick en un momento dado. “Porque esto es algo muy serio con lo que se acaba de presentar, sin que tengamos ninguna información”.

La MPGCD trató de llamar la atención sobre las cifras en una investigación publicada el martes para coincidir con la presentación ante la RRC, titulada, Groundwater and Air Sampling of the Sloan Blair No. 1 Flowing Well in Lake Boehmer.

Las muestras tomadas en el pozo Sloan Blair nº 1 -simplemente la cabeza del pozo en el lago Boehmer- tuvieron lugar en febrero y marzo. Los resultados mostraron niveles alarmantes de numerosas sustancias químicas, como arsénico, cloruros, sulfatos y radio.

Estos resultados concretos no son sorprendentes. En múltiples muestreos realizados en las cercanías se han encontrado problemas similares en las aguas subterráneas.

Hay un resultado que salta a la vista: el sulfuro de hidrógeno (H2S).

Según la investigación, el H2S estaba presente en concentraciones de 14,427,3 partes por millón (ppm) en la boca del pozo.

Con una exposición de 1,000 ppm, una persona muere en segundos.

La comisión dudó de los resultados. El subdirector de campo de la RRC, Clay Woodul, dijo que los inspectores de la RRC estuvieron en el lago Boehmer en enero y no encontraron niveles significativos de H2S.

Craddick criticó a la MPGCD por llevar la presentación ante la RRC.

“Nosotros no tapamos pozos de agua”, dijo Craddick. “Esa no es nuestra autoridad estatutaria”.

Craddick tiene razón. Pero aquí es donde radica el problema para solucionar los reventones.

Los pozos de agua no son problema de la RRC. De hecho, aunque se hayan perforado originalmente para extraer petróleo, los pozos salen del ámbito de la RRC si se convierten en pozos de agua, a menos que se encuentren hidrocarburos en el agua. No está claro quién es el responsable si se descubren otras sustancias químicas mortales.

Pozos como el Sloan Blair nº 1 del lago Boehmer fueron excavados por operadores petrolíferos, pero su propiedad se transfirió a los propietarios de los terrenos hace décadas. El pozo Sloan Blair nº 1 se transfirió al propietario en 1961.

La MPGCD y los terratenientes locales argumentan que los problemas estructurales de los pozos actuales suelen ser problemas creados por los operadores hace mucho tiempo debido a la mala ingeniería de la época.

“¿Por qué tengo que gastar mi dinero, mi tiempo y mi energía en tapar sus pozos?”, preguntó Schuyler Wight, un terrateniente cercano al lago Boehmer.

El terreno de Wight ha sufrido múltiples reventones, incluido uno tan grave que el Departamento de Transporte de Texas está gastando decenas de millones de dólares para alejar una autopista cercana. Uno de los reventones ha hecho que parte de su terreno se parezca más a un cementerio que al oeste de Texas.

Aun así, en un momento de la presentación, Craddick interrumpió a la MPGCD y le preguntó si la tierra y la vida cerca del lago Boehmer estaban muriendo.

“Todo lo que rodea al lago, si has estado allí, es estéril”, dijo el abogado de la MPGCD. “No hay nada vivo”.

“Es estéril porque está en medio del oeste de Texas”, respondió Craddick. “Yo crecí allí. Está en medio de una sequía”.

El chocante intercambio muestra la amplia desconexión entre los tejanos del oeste y el RRC. Como mínimo, representa un peligroso malentendido.

“No somos un pozo de dinero”, dijo Craddick.

Así que, si el lago no depende de la RRC, y la MPGCD y el propietario local no pueden permitirse arreglar un problema que costaría millones de dólares, la pregunta pasa rápidamente de “¿Quién arreglará el problema?” a “¿Quién puede permitirse arreglar el problema?”.

Es una pregunta que sólo se encarece día a día.

