El Permian Basin se une para plantar árboles en Midland

MIDLAND, Texas (KTLE) - Esta tarde en Taylor Park, Diamondback Energy, Keep Midland Beautiful Tree Keepers y la ciudad de Midland se unieron con el Boys and Girls Club of the Permian Basin para plantar algunos árboles.

Los niños se agruparon con los guardianes de los árboles para plantar 35 árboles que son todos nativos del área de Texas y que sobrevivirán durante las sequías.

Los niños aprendieron a plantar correctamente olmos de Texas, vitex y una variedad de árboles de sombra.

El esfuerzo es parte de la promesa de Diamondback Energy de plantar 100 árboles en Midland en 2022 y de sus esfuerzos por devolver a la comunidad de Midland.

Clint Williamson, jefe de Asuntos Corporativos de Diamondback, dice que buscan dejar algo que permanezca en la ciudad durante los próximos años.

“Lo bonito es que estos árboles, una vez que los plantemos, y pongamos el riego con los árboles de la playa de la ciudad, estarán aquí para siempre y se siente maravilloso”, dijo Williamson. “Dejaremos una huella duradera en la ciudad de Midland y en los niños”.

Después de que el calor del verano se calme, en otoño Diamondback Energy plantará otros 65 árboles en los parques de la ciudad.

