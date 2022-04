La Junta de Midland ISD aprueba un estipendio de agradecimiento para los empleados del distrito

MIDLAND, Texas (KTLE) -Después de su primer de tres talleres de presupuesto el lunes por la noche, la Junta Directiva de Midland ISD aprobó una enmienda al presupuesto para pagar a todos los empleados del distrito un estipendio de apreciación de una sola vez de hasta $2,000.

La mesa directiva reconoce los desafíos únicos que los educadores han experimentado este año.

“Los últimos años escolares han sido difíciles para todos, y este año no ha sido una excepción”, dijo el presidente de la Junta Bryan Murry. “MISD no es nada sin su gente, y es apropiado utilizar estos fondos excedentes como una forma de mostrar aprecio por nuestros empleados del distrito que han trabajado tan duro para mantener el distrito funcionando. En nombre de la junta, no podemos agradecerles lo suficiente por lo que hacen”.

El estipendio es posible debido a un superávit presupuestario 2021-22 y a través de la reciente acción del estado para ajustar la financiación de la asistencia en persona para este año escolar. El estipendio se pagará a finales de Mayo.

El video de la sesión de presupuesto del lunes está disponible en midlandisd.net/stream y la página de YouTube del distrito. Más información sobre la Junta está disponible en el sitio web de Midland ISD.

