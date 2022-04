Hombre de Arizona mata a puñaladas a su padre después de que se niega a pagar el mandado

MESA, AZ (3TV/CBS 5) - La policía dice que un hombre fue arrestado el Viernes después de admitir ante los oficiales que mató a puñaladas a su padre en su apartamento de Mesa después de un viaje a la tienda de comestibles.

Los documentos judiciales dicen que alrededor de las 2 a.m. del Viernes, alguien llamó al 911 porque estaban preocupados por Jason Todd Jeschor, de 43 años, y su padre, ya que no contestaban sus teléfonos. La persona les dijo a los oficiales que el padre de Jeschor había ido a encontrarse con su hijo en su apartamento cerca de University Drive y Sossaman Road para llevarle las compras de comestibles a Jeschor el Jueves por la tarde, pero nunca regresó a casa. También les dijeron a los oficiales que Jeschor tenía esquizofrenia y que no estaba tomando su medicación.

Los agentes llegaron al apartamento y Jeschor abrió la puerta con un cuchillo en la cintura, que la policía se llevó de inmediato, según documentos judiciales. Luego fue puesto bajo custodia. Según documentos judiciales, Jeschor les dijo a los oficiales que su padre estaba en el baño y que “no estaba bien”. Jeschor le dijo a un oficial que creía que su padre y otra persona lo estaban amenazando y que su padre estaba muerto, según documentos judiciales.

Según documentos judiciales, cuando se le preguntó qué le pasó a su padre, Jeschor dijo a los oficiales: “Lo maté”. Jeschor le dijo a la policía que su padre lo había llevado a la tienda de comestibles, pero cuando rechazaron su tarjeta de débito, su padre se negó a pagar. Cuando los dos regresaron al departamento de Jeschor, dijo que apuñaló a su padre con un “objeto casero parecido a una lanza” y luego varias veces en el cuello con una navaja automática en el área del comedor, según documentos judiciales. El cuchillo era el mismo que tenía en la cintura cuando los agentes llegaron al apartamento.

Según la policía, Jeschor movió el cuerpo de su padre y limpió la sangre. Los investigadores dijeron que encontraron el “objeto con forma de lanza” y artículos de limpieza con sangre. Los documentos judiciales dicen que Jeschor no admitió ningún remordimiento por sus acciones y dijo que creía que el asesinato estaba justificado, aunque no dio una razón. Jeschor fue fichado por un cargo de asesinato en segundo grado y un cargo de manipulación de pruebas.

Copyright 2022 Noticias del Este de Texas via KLTV. Todos los derechos reservados.