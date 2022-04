La falta de sueño puede aumentar la grasa abdominal según un estudio

(CNN) – Si pierde el sueño por la noche, es posible que esté acumulando grasa abdominal.

Eso es según un nuevo estudio publicado en el Journal of the American College of Cardiology.

Naima Covassin, investigadora de medicina cardiovascular de Mayo Clinic que dirigió el estudio, dijo que la falta de sueño hace que las personas tomen bocadillos con más frecuencia, especialmente por la noche.

“La falta de sueño puede influir en nuestro comportamiento alimentario, haciéndonos comer más y consumir especialmente alimentos ricos en carbohidratos y grasas”, dijo Covassin.

El exceso de ingesta de calorías puede conducir al aumento de peso.

Covassin dijo que dormir poco también parece alterar las hormonas que regulan el apetito, aumentando los niveles de las que nos dan hambre y disminuyendo las que nos hacen sentir llenos.

Después de dos semanas de poco sueño, los participantes del estudio notaron una diferencia, mostrando “no solo un aumento en el peso corporal, sino específicamente un aumento en la grasa abdominal”, dijo Covassin.

Los incrementos fueron en ambos tipos de grasa, subcutánea y visceral. Este último es más peligroso.

Incluso un pequeño aumento de la grasa visceral con el tiempo puede tener un gran impacto en su salud.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dijeron que puede aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas, derrames cerebrales y otras afecciones de salud graves como la diabetes.

Para los adultos, se recomienda al menos siete horas de sueño cada noche.

“Esperamos que la gente reconozca las implicaciones de la falta de sueño para controlar el peso y el riesgo de obesidad, incluso para las personas jóvenes, sanas y delgadas”, dijo Covassin.

Los investigadores dijeron que quieren estudiar más a fondo qué puede causar grasa cuando hay pérdida de sueño, y si aquellos que tienen factores de riesgo preexistentes, como los que tienen diabetes, tienen un mayor riesgo de aumentar de peso si no duermen bien.

