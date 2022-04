Midland College nombra al Alumno del Año

MIDLAND, Texas (KOSA) -El Miércoles, 27 de Octubre de 2021, el gerente de los Bravos de Atlanta, Brian Snitker, añadió al graduado del Midland College (MC), Tucker Davidson, a la lista de los Bravos para la Serie Mundial.

“Estuve en la escuadra de taxis, que se compone de jugadores suplentes que barajan entre el equipo de Grandes Ligas y su filial AAA dependiendo de las necesidades a corto plazo”, explicó Davidson. “Charlie Morton estaba lanzando en el primer partido de la Serie Mundial y sufrió una fractura en la pierna en la tercera entrada. Eso significaba que se necesitaba un nuevo lanzador, y recibí una llamada para ir a Houston para el siguiente juego.”

El Domingo por la noche, 31 de Octubre de 2021, en el Juego 5 de la Serie Mundial, el zurdo Davidson subió al montículo en el Truist Park de Atlanta para hacer su primer lanzamiento en un juego de la Serie Mundial. Lanzó durante dos entradas en las que los Braves mantuvieron una ventaja de 5-4 sobre los Astros de Houston. Es el primer ex miembro del equipo de béisbol MC Chaparral que comienza en un partido de la Serie Mundial. El mes pasado, el Midland College concedió a Davidson su premio al Alumno del Año.

“Desde el momento en que Tucker llegó al campus, demostró una fuerte ética de trabajo, además de ser un líder silencioso pero eficaz”, comentó el director de atletismo de MC, Forrest Allen. “Era querido y admirado por sus compañeros de equipo y era el sueño de un entrenador. No es del todo sorprendente ver el éxito que ha tenido como profesional. No hay mejor representante del Midland College que Tucker Davidson”.

“No podría haber llegado hasta la Serie Mundial si no hubiera sido por el Midland College y el Chaps Baseball”, dijo Davidson. “Aprendí las responsabilidades de los adultos en Midland College y cómo cuidar de mis asuntos, tanto dentro como fuera del campo. Todos los profesores, entrenadores y personal que conocí me apoyaron. Querían que tuviera éxito”.

Davidson dijo que hubo varios empleados del Midland College que realmente marcaron la diferencia en su vida, uno de los cuales fue la actual vicepresidenta de Servicios Estudiantiles, Julia Vickery. Ella fue su consejera durante el tiempo que estuvo en MC.

“Julia me apoyó mucho, pero también me hizo responsable”, dijo Davidson. “Recuerdo que una vez me retrasé en mis clases y no entregué un trabajo a tiempo. Me llamó a su despacho y me dijo que me pusiera las pilas. Todavía sigo en contacto con ella. Incluso me envió un mensaje de texto la mañana después de que empezara en la Serie Mundial”.

“Tucker es uno de esos estudiantes que siempre recordaré”, dijo Vickery. “A día de hoy, sigue siendo un Chap. Todavía sigue el béisbol del Midland College y nos menciona en los posts de las redes sociales. Además, es amable, humilde y talentoso. Somos afortunados de tenerlo como ex alumno”.

Originalmente programado para unirse al equipo de béisbol de North Carolina State Wolfpack después de la graduación de MC, Davidson fue reclutado por los Atlanta Braves en la 19ª ronda del draft de las Grandes Ligas de 2016. Jugó en todos los niveles de la liga menor de la franquicia de los Braves, desde la bola Rookie hasta la AAA, antes de dar el salto a las mayores.

“Mi sueño siempre había sido jugar al béisbol profesional”, dijo. Pensé que debía aprovechar la oportunidad. Siempre hay un riesgo de lesión que podría prohibirme ser profesional, y puedo volver a obtener un título cuando termine de jugar”.

Antes de asistir a MC, Davidson se graduó en la Tascosa High School de Amarillo en 2014. Durante sus años de instituto en Tascosa, fue el lanzador titular y también jugó en el equipo de fútbol americano como quarterback.

“Cuando Tucker fue reclutado para jugar con nosotros en MC, era el típico chico de 18 años”, dijo el entrenador de béisbol de Midland College, Héctor Rodríguez. “Después de su primer año, se puso a trabajar y llegó a su segundo año con un cuerpo en mejor forma. Tuvo un año realmente bueno para nosotros”.

Durante su segundo año en MC, Davidson fue 6-2 con un ERA de 2,27 y 75 ponches en 71,1 entradas. Fue nombrado primer equipo de la Conferencia Atlética de Colegios Menores del Oeste.

“Tucker fue un gran compañero de equipo, un competidor feroz y un placer para el entrenador”, continuó Rodríguez. “Hemos disfrutado viendo el desarrollo de su carrera profesional y le deseamos lo mejor. Una vez un Chap, siempre un Chap”.

Davidson hizo su debut profesional con los Braves de la Costa del Golfo de nivel Rookie durante la temporada 2016 y ascendió en la franquicia de los Braves para comenzar con los Braves de Mississippi AA donde fue nombrado un All-Star de la Liga del Sur antes de ser promovido a los Gwinnett Stripers de la AAA Este. Luego, los Braves lo ascendieron a las ligas mayores por primera vez desde la sede alterna del equipo el 25 de septiembre de 2020 contra los Medias Rojas de Boston.

“Debido a la pandemia de COVID, no había aficionados, sólo jugadores, entrenadores y el árbitro”, recuerda Davidson. “Sin embargo, llevaba mucho tiempo esperando esto, así que me dije: ‘¡Vamos a hacerlo!’”.

Davidson nunca ha olvidado sus raíces jugando al béisbol de la escuela secundaria en Amarillo y al béisbol universitario en Midland.

“Me siento muy orgulloso de ser del oeste de Texas”, dijo Davidson. “Todo es posible con trabajo duro y dedicación. No podría estar más agradecido por haber aprendido esas dos cosas en Midland College”.

