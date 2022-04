Los restaurantes locales Jersey Mike’s apoyan a las Olimpiadas Especiales

MIDLAND, Texas (KTLE) -El restaurante Jersey Mike’s se está asociando con el Equipo de Olimpiadas Especiales de Texas para ayudar a los atletas especiales.

Hoy los locales de Jersey Mike’s en Midland y Odessa están donando cada dólar de todas las ventas, no sólo las ganancias obtenidas, a los Juegos Olímpicos Especiales de Estados Unidos 2022 y a los programas estatales que asisten a los Juegos de Estados Unidos.

Este es el duodécimo día anual de donaciones de Jersey Mike’s en todo el país.

Cada 4 años los atletas asisten a las Olimpiadas Especiales de EE.UU. para competir en varios deportes. El equipo de Texas está trabajando para llevar a más de 350 atletas este año, el equipo más grande que Texas ha enviado.

Hannah Potter, una atleta de las Olimpiadas Especiales, dijo que estos atletas sólo quieren el apoyo de la gente.

" Una cosa es que seamos discapacitados, no somos niños normales”, dijo Potter. “Y a veces no lo ven. Por ejemplo, cuando alguien está en una silla de ruedas, no quieren ir a apoyarlo, sólo quieren mirarlo y no ir a hablar con él. Pero nosotros queremos que nos apoyen. Tenemos sentimientos al igual que ellos y algunas personas no lo ven”.

Puedes pasar por los restaurantes Jersey Mike’s en Midland u Odessa en cualquier momento para apoyar.

