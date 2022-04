Desodorantes en aerosol Suave retirados del mercado debido a niveles elevados de benceno, un carcinógeno

(Grey News) - Unilever está retirando voluntariamente dos antitranspirantes en aerosol Suave 24-Hour Protection debido a niveles ligeramente elevados de benceno, un carcinógeno, en los productos.

El benceno no es un ingrediente en los productos retirados, pero una revisión mostró niveles inesperados de benceno provenientes del propulsor que rocía el producto fuera de la lata.

Los siguientes productos son parte del retiro:

Polvo antitranspirante en aerosol con protección 24 horas Suave, aroma

4 onzas. y 6 onzas latas

códigos UPC 079400751508; 079400784902

Fecha de vencimiento hasta septiembre de 2023

Antitranspirante en aerosol con protección 24 horas Suave Fragancia fresca

6 onzas. latas

código UPC 079400785503

Fecha de vencimiento hasta septiembre de 2023

La FDA dice que la exposición al benceno puede ocurrir por inhalación, por vía oral ya través de la piel; puede provocar cánceres, como leucemia y cáncer de la sangre de la médula ósea y trastornos de la sangre.

La FDA dice que los consumidores deben desechar los productos retirados. Si tiene más preguntas sobre el retiro, comuníquese con Unilever al (866) 204-9756.

Copyright 2022 Gray Media Group, Inc. Todos los derechos reservados.

