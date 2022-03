Se espera que los límites de asilo en la frontera finalicen el 23 de Mayo

WASHINGTON (AP) — Se espera que el gobierno de Biden ponga fin a los límites de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México para el 23 de Mayo que se establecieron para evitar la propagación de la COVID-19, según personas familiarizadas con el asunto.

La decisión, aún no definitiva, detendría el uso de los poderes de salud pública para absolver a Estados Unidos de las obligaciones bajo la ley estadounidense y el tratado internacional de brindar refugio a las personas que huyen de la persecución, y se aplicaría a todos los solicitantes de asilo.

Poner fin a las limitaciones en Mayo daría tiempo para prepararse en la frontera, dijeron las personas. Pero la demora va en contra de los deseos de los principales demócratas y otros que dicen que el COVID-19 se ha utilizado durante mucho tiempo como una excusa para que Estados Unidos no cumpla con sus obligaciones de asilo.

También plantea la posibilidad de que más inmigrantes en busca de asilo lleguen a la frontera en un momento en que los flujos ya son altos. El Departamento de Seguridad Nacional dijo el martes que unos 7,100 inmigrantes llegaban diariamente, en comparación con un promedio de unos 5,900 por día en febrero y en camino de igualar o superar los máximos del año pasado, 2019 y otros períodos pico.

El presidente Joe Biden se negó a discutir los planes de su administración y les dijo a los periodistas el miércoles en la Casa Blanca: “Tendremos una decisión al respecto pronto”.

Cada vez que se levanten los límites, su director de comunicaciones dijo que “habrá una afluencia de personas a la frontera. Estamos trabajando mucho para planificar esa contingencia”. Hablando en términos generales, Kate Bedingfield dijo que la administración está tratando de “construir nuestro sistema de migración y garantizar que restablezcamos el orden en la frontera”.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades habían extendido sus poderes de bloqueo de asilo durante dos meses a fines de enero, cerca del apogeo de la variante omicron. La autoridad está lista para renovarse esta semana, y se esperaba que los funcionarios anunciaran el viernes que sería rescindida, dando a las autoridades fronterizas unos meses para prepararse para la próxima fecha límite.

Las personas familiarizadas con los planes vieron un informe preliminar que no se ha finalizado y hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato para discutir los planes.

Los límites entraron en vigor en marzo de 2020 bajo la administración Trump cuando los casos de coronavirus se dispararon. Si bien los funcionarios dijeron en ese momento que era una forma de mantener el COVID-19 fuera de los Estados Unidos, siempre ha habido críticas de que las restricciones se usaron como una excusa para cerrar la frontera a los inmigrantes no deseados por el entonces presidente Donald Trump.

Fue quizás la más amplia de las acciones de Trump para restringir los cruces y tomar medidas enérgicas contra los migrantes. La orden sanitaria ha provocado que los migrantes sean expulsados de Estados Unidos más de 1,7 millones de veces desde Marzo de 2020 sin posibilidad de que soliciten asilo.

Y las restricciones entraron en vigor a pesar de las objeciones de los funcionarios de los CDC, y el Dr. Martin Cetron de la División de Migración y Cuarentena rechazó la orden de comenzar su uso. Dijo que no había ninguna base de salud pública para una medida tan drástica, informó AP. Pero el entonces vicepresidente Mike Pence ordenó al director de los CDC que usara los poderes de emergencia de la agencia y entró en vigor.

A medida que se levantaron los mandatos de mascarillas, aumentaron las tasas de vacunación y disminuyeron las tasas de COVID-19 entre los migrantes que cruzan desde México, se hizo cada vez más difícil defender la orden con fundamentos científicos.

Biden, que ha revertido algunas de las otras políticas más restrictivas de Trump, ha recibido cada vez más críticas por mantener la política.

Los funcionarios de Seguridad Nacional, el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, de Nueva York, y otros demócratas importantes expresaron cada vez más su deseo de poner fin a la llamada autoridad del Título 42, llamada así por una ley de salud pública de 1944 para prevenir enfermedades transmisibles.

No todos los funcionarios electos demócratas estuvieron de acuerdo, incluidos algunos de los estados fronterizos y cambiantes. Los senadores Mark Kelly y Kyrsten Sinema, ambos demócratas de Arizona, se pusieron del lado de los líderes republicanos para decir que el Título 42 debería permanecer hasta que las autoridades fronterizas de EE. UU. estén preparadas para un fuerte aumento de los recién llegados.

“Los agentes de la Patrulla Fronteriza me dijeron que esperan que un tsunami de humanos cruce la frontera y la Patrulla Fronteriza ha dicho que perderán el control por completo”, dijo el Senador John Cornyn, republicano por Texas.

Los funcionarios de Seguridad Nacional dijeron que están planeando hasta 18,000 llegadas diarias, un número asombroso que advirtieron que era simplemente para prepararse para todos los resultados posibles, no para las proyecciones.

Pero no ha habido cambios importantes en la forma en que se procesan los migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México y no ha habido un aumento en las instalaciones de detención para ellos. El atraso de la corte de inmigración continúa aumentando a más de 1.7 millones de casos.

Los críticos dicen que el Título 42 ha sido una excusa para evitar las obligaciones de asilo bajo la ley estadounidense y el tratado internacional, lo que le dio tiempo a Biden para crear el sistema de asilo “humano” que prometió durante su campaña de 2020.

“El Título 42 es una política horrible e injustificada que nunca debería haberse promulgado y ha causado graves daños amiles de solicitantes de asilo en los últimos dos años”, dijo el abogado de inmigración Lee Gelernt de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles.

Si bien no hay una tasa agregada para los migrantes, los resultados de las pruebas de COVID-19 de varios corredores importantes para cruces fronterizos ilegales sugieren que está muy por debajo de los niveles que han generado preocupación entre los funcionarios estadounidenses.

En California, 54 de 2877 migrantes dieron positivo en las primeras dos semanas de marzo, según el Departamento de Servicios Sociales del estado. Esa es una tasa de solo 1,9%, por debajo del máximo de 28,2% del 8 de enero.

En el condado de Pima, Arizona, que incluye a Tucson, la tasa de positividad de siete días entre los migrantes no superó el 1,3 % a principios de marzo. La tasa de positividad entre 5300 migrantes evaluados el mes pasado en el Centro Regional de Salud Fronteriza cerca de Yuma, Arizona, fue del 0,1%.

McAllen, Texas, la ciudad más grande en el corredor más concurrido de cruces ilegales, tiene una tasa más alta entre los migrantes (11,3 % para la semana que terminó el 16 de marzo), pero ha sido consistentemente más baja que la población general.

La directora de los CDC, la Dra. Rochelle Walensky, notó la caída de las tasas cuando puso fin a los límites de asilo para los niños migrantes no acompañados el 11 de marzo, pero los mantuvo para adultos y familias con niños. En agosto, las autoridades fronterizas de EE. UU. comenzaron a evaluar a los niños que viajaban solos en sus áreas más concurridas: los casos positivos cayeron al 6 % en la primera semana de marzo desde un máximo de casi el 20 % a principios de febrero.

Los límites de asilo se han aplicado de manera desigual por nacionalidad, dependiendo en gran medida de los costos y las relaciones diplomáticas con los países de origen. Muchos migrantes se han salvado de Cuba, Venezuela, Nicaragua y, más recientemente, Ucrania. Los funcionarios de Seguridad Nacional escribieron a las autoridades fronterizas este mes que los ucranianos pueden estar exentos, diciendo que la invasión de Rusia “creó una crisis humanitaria”.

Dearen informó desde Nueva York y Spagat desde San Diego. Los periodistas de Associated Press Zeke Miller, Michael Balsamo, Nomaan Merchant y Farnoush Amiri en Washington y Garance Burke en San Francisco contribuyeron a este despacho.

