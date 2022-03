Hombre de Texas que asesinó a su madre con un martillo es sentenciado

TYLER, TX (NOTICIAS DEL ESTE DE TEXAS) -Un hombre con antecedentes de trastornos mentales que dijo que estaba teniendo una “experiencia fuera ” cuando mató a golpes a su madre con un martillo fue sentenciado a 50 años de prisión el Jueves.

Lonnie Paul Bishop, de 34 años, se declaró culpable el Jueves de asesinato por la muerte el 31 de Mayo de su madre de 57 años, Yun Neang Biship, a quien la policía encontró brutalmente golpeada en la residencia que compartía con su hijo en la cuadra 700 de North 11th Street. en Waco.

La policía de Waco encontró a Bishop sin camisa y ensangrentado sosteniendo un teléfono en una mano y un hacha ensangrentada en la otra cuando llegaron. Bishop confesó ese día haber matado a su madre, según una declaración jurada de orden de arresto.

El abogado de Bishop, Jonathan Sibley, dijo que Bishop, quien se refirió al juez de distrito estatal 19 Thomas West como “su alteza” en ocasiones durante la audiencia, luchó con problemas de salud mental durante varios años.

“Ojalá hubiera habido una intervención antes para que pudiera haber obtenido lo que necesitaba para mantenerlo hasta el punto en que no termináramos aquí hoy”, dijo Sibley. “Creo que eso en última instancia llevó a por qué está aquí. Es una situación triste para él y obviamente para toda su familia. Perdieron a su madre, pero también lo están perdiendo a él, y aunque ha tenido problemas de salud mental, todavía es parte de la familia. Es simplemente una situación triste en todos los sentidos.”

Bishop, que tiene una condena previa por un delito grave por agresión con agravantes, debe recibir crédito por cumplir al menos 25 años en prisión antes de que pueda solicitar la libertad condicional.

Una vecina informó que estaba hablando por teléfono con la Sra. Bishop durante el ataque. La Sra. Bishop le pidió que llamara para pedir ayuda.

“La amiga luego escuchó que le quitaron el teléfono a la víctima y en una línea abierta escuchó varios golpes fuertes en el teléfono”, dice la declaración jurada.

Bishop le dijo a la policía que mató a su madre con un martillo, dijo la policía. La declaración jurada dice que la policía encontró un martillo ensangrentado y un hacha ensangrentada.

A pedido de Sibley, el juez West nombró al psicólogo de Waco, Lee Carter, para evaluar a Bishop y determinar si estaba cuerdo en el momento del delito y si es competente para ser juzgado. En un informe de nueve páginas presentado ante el tribunal, Carter determinó que Bishop estaba cuerdo y competente y lo diagnosticó en una evaluación de tres horas con trastorno de personalidad antisocial, trastorno depresivo mayor y trastorno de estrés postraumático como resultado de una infancia traumática a manos de alcohólicos. , padres abusivos.

Bishop cumplió tres años de una pena de prisión de seis años por golpear a la madre de su hijo y su hija en la cabeza con un arma en 2017. Le admitió a Carter que está “desconectado de mis emociones” y que a veces siente que está en un calina. Dijo que no recuerda mucho sobre lo que le dijo a su madre antes de matarla, pero el vecino que estaba hablando por teléfono con la Sra. Bishop lo escuchó decir: “Tengo un plan para ti”, según Carter’s. informe.

“Fue como una experiencia fuera del cuerpo”, dijo Bishop a Carter. “Ese día que sucedió, ni siquiera podía decir que estaba actuando como yo mismo”.

Carter determinó que Bishop tiene una comprensión justa de cómo funcionan los juicios y las funciones del juez, los fiscales y su abogado. Carter preguntó sobre su deseo de testificar si el caso llegaba a juicio.

“Quiero decir, hay una parte de mí que quiere que la gente sepa la razón por la que lo hice, que no soy un monstruo sin corazón al que no le gustaba o no se preocupaba por ella. La gente lo ve diferente a la forma en que realmente sucedió. Quiero que la gente sepa por qué sucedió”, según las citas atribuidas a Bishop en el informe de Carter.

Bishop dijo que cree que su madre “genuinamente lo amaba” a él y a sus hermanos, pero dijo que cree que ella quería que fueran “miserables.”

“Quiero decir, si me pidieras que te diera una definición de una persona malvada... sus emociones eran malvadas” Bishop le dijo a Carter.

