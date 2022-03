La Oficina del Sheriff del Condado de Midland está organizando una donación de beneficio este Sabado

MIDLAND, Texas (KTLE) - El 18 de Marzo, dieciséis diputados de la patrulla montada fueron enviados a Eastland para ayudar en el pastoreo de ganado escapado o donde fuera necesario.

Después de presenciar la devastación y la destrucción, la patrulla montada quería hacer más.

El Sábado, estarán recolectando donaciones en la Oficina del Sheriff del Condado de Midland de 8am a 4pm.

Están pidiendo donaciones como comida para perros y gatos, alimento para el ganado, heno, artículos de tocador y productos enlatados.

“Fue muy duro...vi videos y fotos, pero cuando llegas allí lo hueles, lo oyes, lo ves...sabes que una casa quemada es terrible, pero cuando es una comunidad entera.... Realmente no tengo palabras para explicar lo que vimos allí”, dijo Randy Scannell, Teniente Comandante.

El oficial Jake Wells dice que en sus años de experiencia nunca ha visto nada como lo que vio en Eastland y evita que la comunidad se una para ayudarlos hoy y mañana por nosotros.

“He estado expuesto a un montón de cosas en mi carrera como oficial de la ley, pero nunca nada tan único como lo que había sido antes. cuando llegas a una ciudad y ver 142-150 casas con estructuras desnudas y la gente de pie en sus patios delanteros te golpea de manera diferente “, dijo Jake Wells, Comandante Adjunto Unidad de Rescate.

Warrior Crane Service ya ha donado una grúa y una bandera americana que colgará sobre el lugar de entrega de las donaciones.

Todas las donaciones son bienvenidas, pero la oficina del sheriff pide que no se done ropa ya que no es algo que se necesite en este momento.

Derechos de Autor KTLE 2022. Todos los Derechos Reservados.