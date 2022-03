Antes de la sentencia, el gobierno dice que Cudd podría haber incumplido el acuerdo de culpabilidad

MIDLAND, Texas (KTLE) - El caso de los Estados Unidos de América contra Jenny Louise Cudd ha tomado otro giro sorprendente.

El Martes, 22 de marzo, los Estados Unidos emitieron un aviso al memorando de sentencia del acusado de Cudd, que contenía un “repudio de un elemento de la ofensa”.

“Es la posición del gobierno que la acusada ha repudiado un elemento del delito a través de las declaraciones reflejadas en el Informe de Investigación de la Presencia y realizadas en su Memorando de Sentencia”, dice el documento. “Si la acusada persiste en su repudio del elemento del delito, el gobierno solicita respetuosamente que el Tribunal continúe la sentencia para que el gobierno pueda determinar qué pasos, si los hay, son apropiados”.

En el memorando de sentencia de la acusada, publicado el 16 de Marzo, se la cita:

“No me di cuenta, en ese momento, de que estaba infringiendo la ley cuando entré por las puertas abiertas del Capitolio. Cuando dije en la televisión que no había hecho nada ilegal quise decir sinceramente que no creía haber hecho nada ilegal. No intento eximirme de la responsabilidad de entrar en el Capitolio, pero quería que el tribunal supiera lo que no sabía en el momento en que entré”.

Según el gobierno, esta declaración contradice directamente las declaraciones del acuerdo de culpabilidad de Cudd con el gobierno federal, por el que se retiraron los cargos más graves contra ella.

“Las declaraciones expuestas en el PS entran en conflicto con los hechos en R y en el memorándum de sentencia de la acusada están en el párrafo directo 16 de Desde la declaración de culpabilidad, según lo acordado por la acusada. El conocimiento de la acusada en el momento en que entró en el edificio o terreno restringido es un elemento, el gobierno debe determinar si es apropiado litigar un incumplimiento del acuerdo de culpabilidad”.

Además, el gobierno dice que estas declaraciones recientes de Cudd muestran que no ha aceptado la responsabilidad de sus acciones y argumenta que “como mínimo, la acusada no debería recibir crédito bajo el acuerdo de declaración de culpabilidad por la aceptación de la responsabilidad.”

“Si este asunto procede al nivel de ofensa de la sentencia el miércoles, este Tribunal no debería aplicar la reducción bajo el U.S.S.G. § 3E1.1 para la aceptación de la responsabilidad”, añade la notificación.

La audiencia de sentencia de Cudd está programada para las 3 p.m. CST del miércoles. El gobierno recomendó originalmente 75 días de encarcelamiento.

La notificación completa del gobierno se puede encontrar aquí.

