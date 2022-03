La iglesia de Midland planea alimentar a la ciudad con un almuerzo de Pascua gratuito

MIDLAND, Texas (KTLE) - Thriving United y la Iglesia Transform en Midland tienen grandes planes para el domingo de Pascua, quieren alimentar a toda la ciudad de Midland.

Varias familias pasan la Pascua cazando huevos y partiendo el pan juntos.

Algunos de nosotros no tenemos familia en la ciudad para compartir la fiesta, pero prosperando unidos tiene una solución a ese problema.

El 17 de abril, toda la cuadra 100 de la Avenida Texas en el centro de Midland será bloqueada.

La “Mesa más larga de Midland” ocupará la manzana para servir a la comunidad un brunch gratuito y organizar la mayor búsqueda de huevos de Pascua de la ciudad.

Ty Johnson, Director de Alcance Comunitario y Desarrollo Espiritual de Thriving United, dice que tienen grandes planes para el evento.

“Nuestro objetivo es alimentar a toda la comunidad. Vamos a hacer que todo el mundo salga, que haya confraternidad, que partan el pan juntos”, dijo Johnson. “Luego podrán escuchar una música increíble y después llevaré un mensaje de Pascua”.

La inspiración detrás de “Midland’s Longest Table” es simple El pastor Ty Johnson dice que quiere alimentar a toda la ciudad.

Lo que comenzó como un evento para 200 personas ha crecido rápidamente y se han reclamado más de 700 entradas.

“Con la temporada de COVID y todo lo que nos ha separado como comunidad”, dijo Johnson. “Pensamos qué queremos hacer en Semana Santa que sea divertido, que sea único, que sea innovador. Dije “vamos a dar de comer a toda la ciudad” y todo el mundo se sumó. Nos pusimos manos a la obra y así fue como surgió todo esto”.

Alimentar a todo Midland significa alimentar a todo Midland.

Thriving united cuenta con miembros que se aseguran de que incluso las personas que no tienen casa ni acceso a Internet sepan que son bienvenidas en “La mesa más larga de Midland”.

“Tenemos un equipo de unos 60 voluntarios que se distribuyen y colocan por toda la ciudad para que la gente que no tiene la oportunidad de conocer esto, lo sepa”, dijo Johnson. “Queremos alimentar a todas las poblaciones, no sólo a las de Internet, no sólo a las de la televisión, sino a todas las personas de Midland”.

La asistencia al evento es gratuita, pero Thriving United necesita saber a cuántas personas van a alimentar.

Puedes conseguir tus entradas en thrivingunited.org

