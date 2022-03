Family Promise of Midland inaugura un nuevo parque infantil en honor a Kirby Collier

MIDLAND, Texas (KOSA) - El sábado por la tarde, la familia, los amigos y los seres queridos se reunieron en el Family Promise de Midland para una ceremonia de dedicación celebrada en memoria de Kirby Collier.

Kirby creció en Midland y se graduó de la escuela secundaria de Midland en 2012. Ella era conocida alrededor de la comunidad como ‘Ms. Kirby de todos los niños que pasó tiempo cuidando.

Desafortunadamente, después de ir a la universidad en Florida y mantener un 4.0 G.P.A., Kirby sufrió una sobredosis de drogas y falleció a la edad de 22 años.

Kirby tuvo una larga batalla contra la adicción a las drogas.

La familia de Kirby dice a Su Telemundo 20 que significa el mundo ver que tantas vidas que ella tocó aparecen en la ceremonia de dedicación.

Fue amada ferozmente. Cada segundo de su vida se rezó por ella, se la quiso, se la amó y aun así murió de una sobredosis de heroína y fentanilo. Le puede pasar a cualquiera, no conoce ningún tipo de límites y sólo espero que cualquiera que esté luchando por ello busque y pida ayuda. No queremos que nadie muera y no queremos que ninguna familia sufra lo que nosotros hemos sufrido y tenga que llorar a su hijo”, dijo Kim Collier, la madre de Kirby.

El parque infantil se encuentra en el 2908 de la avenida Ohio y está abierto al público.

Si alguien está luchando contra la adicción a las drogas, puede dirigirse al Centro Springboard en Midland o enviar un mensaje de texto ‘144family’ al 50700 para dar el primer paso hacia la recuperación.

