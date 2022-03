Dulce conversación con Susie: Empresaria local para inspirar a otras mujeres

ODESSA, Texas (KOSA) - Si buscaras en el diccionario “mujer de negocios de éxito de Midland”, probablemente encontrarías a Susie Hitchcock-Hall.

Propietaria y fundadora del restaurante Susie’s South 49, Hitchcock-Hall ha creado uno de los lugares más mágicos de Midland, pero no lo ha conseguido de la noche a la mañana.

“He probado otras cosas que no han funcionado, y a veces eso pasa. Pero nunca he utilizado la palabra fracaso. Siempre ha sido, ‘oh. No funcionó, pero aprendí de ello y seguí adelante”, dijo Hitchcock-Hall.

Ahora, Hitchcock-Hall quiere inspirar a la próxima generación de mujeres que tengan una idea.

“Quiero que otras chicas se impliquen en la comunidad. La comunidad es lo que tú haces. Es lo que pones en ella lo que vas a sacar”.

La próxima semana, Susie será la anfitriona de “Sweet Talkin’ with Susie”, donde se anima a las mujeres a reunirse, compartir ideas y animarse a crear sus propios negocios.

“Encuentra algo que te interese y crea una pasión, y luego crece a partir de ahí”.

La primera reunión de Sweet Talkin’ with Susie será la próxima semana, el 22 de Marzo, de 12 a 14 horas.

Las reglas son sencillas: Todas las mujeres, sin niños, sin teléfonos móviles y sin política.

“Las madres pueden hacer cualquier cosa. Las chicas también pueden hacer cualquier cosa, sólo tienen que saberlo. Los chicos sólo tienen que dejarnos un poco de espacio”.

Para reservar tu plaza, sólo tienes que llamar al 432-570-4040.

