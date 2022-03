Senado aprueba proyecto de ley que haría permanente el horario de verano

WASHINGTON (Gray News) - El Senado de los Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que hará que el horario de verano sea permanente.

El Senado votó por unanimidad el Martes a favor de la Ley de Protección del Sol, según The Hill. El proyecto de ley pondría fin al cambio de hora del horario de verano al horario estándar, lo que significa que los estadounidenses ya no tendrían que cambiar sus relojes dos veces al año.

El senador Marco Rubio y el senador Sheldon Whitehouse tuitearon el martes sobre la aprobación del proyecto de ley.

“Este es un gran y sensato paso adelante”, anunció Whitehouse en su Twitter.

El proyecto de ley aún debe ser aprobado por la Cámara de Representantes antes de que pueda convertirse en ley.

El horario de verano se reanudó el domingo cuando muchos estadounidenses adelantaron sus relojes una hora. El horario estándar se reanudará en noviembre de 2022. Reuters informó que si el proyecto de ley se convierte en ley, el cambio no se producirá hasta noviembre de 2023.

Según una encuesta de Associated Press, la mayoría de los estadounidenses quieren dejar de cambiar entre el horario de verano y el horario estándar, pero están divididos sobre cuál debe usarse todo el año.

Los miembros del Congreso han estado interesados durante mucho tiempo en los posibles beneficios y costos del horario de verano desde que se adoptó por primera vez como una medida de guerra en 1942. La propuesta ahora irá a la Cámara, donde el Comité de Energía y Comercio tuvo una audiencia para discutir posibles legislación la semana pasada.

El representante Frank Pallone, presidente del comité, estuvo de acuerdo en su declaración de apertura en la audiencia que es “hora de que dejemos de cambiar nuestros relojes”. Pero dijo que estaba indeciso sobre si el horario de verano o el horario estándar es el camino a seguir.

El senador Ed Markey de Massachusetts, el copatrocinador original de la legislación, dijo el martes: “Ahora, le pido a mi colega

