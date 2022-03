El Midland College sigue concediendo más de un millón de dólares en becas

MIDLAND, Texas (KTLE) - Gracias a las numerosas becas dirigidas por los donantes, cada año Midland College otorga más de 1 millón de dólares en becas. El año pasado, el colegio otorgó 1.4 millones de dólares a estudiantes, entre los que se encontraban recién graduados de la escuela secundaria y estudiantes de mayor edad, muchos de los cuales están aprendiendo nuevas habilidades de la fuerza de trabajo o actualizando las habilidades existentes.

“Midland College ha estado otorgando becas durante muchos años”, dijo el presidente de MC, el Dr. Steve Thomas. “Tenemos maravillosos donantes que saben que los estudiantes obtendrán una educación de calidad en Midland College, y quieren ayudar a nuestros estudiantes a alcanzar sus objetivos de educación superior y sus sueños profesionales.”

Para el próximo año académico 2022-2023, MC otorgará la Beca Presidencial Jones, una beca especial otorgada a diez graduados de la escuela secundaria de 2022 que tienen al menos un GPA de 2.5 y muestran un fuerte potencial de liderazgo como se evidencia a través de un ensayo y cartas de recomendación. El importe de la beca es de 5,000 dólares anuales durante un máximo de dos años.

“La beca Marion y Jan Jones Endowed Scholarship también financia a muchos otros estudiantes, tanto a los recién graduados de la escuela secundaria como a los estudiantes no tradicionales”, dijo Erin Casey-Richardson, directora de Becas de MC. “De hecho, el Midland College tiene numerosas becas dirigidas por donantes que no requieren ninguna consideración de ingresos familiares. Siempre y cuando los estudiantes tengan un GPA de 2.5 y puedan mantener un GPA de 2.5 (promedio de C+), recibirán ayuda de la beca mientras asisten a MC. Todo lo que tienen que hacer es completar la FAFSA 2022 [Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes], completar la solicitud de MC y matricularse, y completar la sencilla solicitud de beca de MC en línea. Sabemos que pagar la universidad, especialmente en los tiempos actuales, es difícil. Estamos aquí para ayudar”.

Casey-Richardson explicó que los estudiantes que se hayan inscrito y completado la FAFSA y la solicitud de MC Scholarship antes del 1 de julio de 2022, recibirán consideración prioritaria para el año académico 2022-2023. Los estudiantes deben seguir adelante y completar la FAFSA 2022-2023 ahora. La inscripción para el semestre de otoño comienza el 4 de abril, y la solicitud de MC Scholarship en línea estará disponible el 16 de mayo. Para obtener más información, visite www.midland.edu/scholarships o póngase en contacto con la Oficina de Becas de MC en scholarships@midland.edu, (432) 685-4765

Derechos de Autor KTLE 2022. Todos los Derechos Reservados.