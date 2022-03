No olvide adelantar su reloj este Domingo

WASHINGTON (AP) — Aunque el invierno no pasara hasta el próximo fin de semana, el tiempo tiene sus órdenes de marcha. En los Estados Unidos, es hora de “adelantar” su reloj.

El horario de verano anuncia su entrada a las 2 a. m. hora local del Domingo para la mayor parte del país. El horario estándar hiberna hasta el 6 de Noviembre. Permanecerá más claro durante más tiempo en la noche, pero el sol saldrá más tarde en la mañana que durante los meses del horario estándar.

Recuerde adelantar los relojes una hora, generalmente antes de acostarse el sábado por la noche.

No se observa cambio de hora en Hawái, la mayor parte de Arizona, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de EE. UU., Samoa Americana, Guam y las Islas Marianas del Norte.

Una encuesta realizada en octubre pasado muestra que la mayoría de los estadounidenses quieren evitar cambiar entre el horario de verano y el horario estándar, aunque no hay consenso sobre cuál debería usarse todo el año.

La encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research encontró que solo el 25% de los estadounidenses dijeron que preferían alternar entre el horario estándar y el horario de verano.

43% de los estadounidenses dijeron que les gustaría que se utilizara la hora estándar durante todo el año. El 32% por ciento dice que preferiría que el horario de verano se usara todo el año.

La encuesta AP-NORC de 1083 adultos se realizó del 21 al 25 de octubre utilizando una muestra extraída del panel AmeriSpeak basado en probabilidades de NORC, que está diseñado para ser representativo de la población de EE. UU. El margen de error de muestreo para todos los encuestados es de más o menos 4 puntos porcentuales.

