Un joven de Arizona muere en México durante un viaje de ‘Spring Break’

(Gray News) - Un estudiante de primer año de la Universidad Estatal de Arizona murió en un viaje de vacaciones de primavera a México después de una caída accidental.

Según los informes, Aiden Nevarez, de 18 años, cayó cerca de un hotel en Los Cabos, donde un área de cemento parecía estar rodeada de vegetación, pero en cambio, eran copas de palmeras con una caída de 20 pies en el otro lado.

“Casi parece que es solo un arbusto o un matorral y el pequeño muro que está allí mide aproximadamente la altura de la rodilla”, dijo Jake Reithinger, el amigo de Nevarez que también estuvo en el viaje.

La muerte del estudiante universitario ha dejado a sus compañeros de ASU y amigos afligidos por la pérdida inesperada, según lo informado por Arizona’s Family.

Cuando se les pide que describan a Nevarez, sus amigos dicen que fue felicidad y gratitud.

“El día antes de ir a Cabo, me hizo a un lado y me dijo: ‘Jack, tenemos las mejores vidas de todas. No podía imaginar mi vida de otra manera’”, dijo su mejor amigo y compañero de cuarto, Jack Fitzgerald.

La muerte de Nevarez fue declarada accidental, según el certificado de defunción. No especificó si tenía drogas o alcohol en su sistema.

Cuatro de los amigos de Nevarez estaban en Cabo cuando sucedió ese trágico incidente y dicen que no había nadie como él. La comunidad se está uniendo para llevar su cuerpo a casa para que su familia pueda darle descanso.

Actualmente, un GoFundMe ha recaudado miles de dólares con el objetivo de traer el cuerpo de Nevarez de vuelta a Arizona y ayudar con los gastos de la familia durante este tiempo.

“Te da esperanza para el futuro, que hay buenas personas y que a las personas les importa”, dijo Andrew Weekley, uno de los amigos de Nevarez.

