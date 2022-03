El ex corredor de Permian lanza un sitio web para retribuir a los atletas de la UT

ODESSA Texas (KTLE) - ODESSA, Texas (KOSA) - El martes, el ex corredor de la Permian y de la Universidad de Texas, Billy Dale, visitó el club de campo de Odessa para hablar de su libro “la historia de los ángeles”.

Hace treinta años, Dale escribió un libro sobre la historia de los ángeles en la civilización occidental.

Su amor por la historia no se detiene ahí.

Uno de sus mayores proyectos es el sitio web que inició para documentar la historia del atletismo de la UT y apoyar a los antiguos atletas.

En 1965, Billy Dale fue miembro del primer equipo de Permian que ganó un campeonato estatal.

La grandeza siguió a Dale a la Universidad de Texas, donde anotó el touchdown ganador contra Notre Dame en el partido del campeonato nacional de 1969.

Una vez terminados sus días de fútbol americano, Dale decidió devolver algo, por lo que fundó la Red de Apoyo al Legado de Texas, un sitio web dedicado a la historia del atletismo de la UT y al apoyo a los antiguos atletas.

“No me parecía correcto que alguien que había gastado sudor y lágrimas en construir la marca Longhorn fuera dejado de lado después de su graduación. Hemos ayudado a 11 atletas diferentes con entre 8.000 y 25,000 dólares”, dijo Dale.

Fuera del fútbol, el amor de Dale por la historia le llevó a escribir un libro sobre los ángeles y la historia de su imagen en la cultura occidental.

Dice que pasó mucho tiempo viajando por todo el país a diferentes bibliotecas nacionales investigando para el libro.

“Pasé los siguientes dos años y medio, tres años, investigando sobre los ángeles y por qué eran bellos sujetos alados. No fue fácil porque no existía la búsqueda en Google en 1991 y 1992″, dijo Dale.

Si le preguntas a Dale si se considera un historiador, su respuesta será que no.

Lo llama un hobby que requiere mucho tiempo y esfuerzo.

“Soy un historiador aficionado. Cada vez que alguien intenta decir que soy un profesional le digo que no, no, no. Soy estrictamente un aficionado y disfruto con lo que hago”, dijo Dale.

Dale dice que ahora mismo está trabajando en dar a conocer la Red del Legado de Texas, para que cualquier Longhorn que necesite una ayuda pueda conseguirla.

