El alguacil del condado de Ector habla sobre su batalla contra el COVID

ODESSA, Texas (KTLE) - El sargento Steve Ramos de la Oficina del Sheriff del Condado de Ector dice que tiene suerte de estar vivo. Pasó las pasadas Navidades luchando contra el COVID-19.

Se contagió a mediados de diciembre, pero ingresó en el hospital más de una semana después cuando su saturación de oxígeno bajó de 70.

El día de Nochebuena, Steve fue conectado a un ventilador.

Llegó a publicar en Facebook, pidiendo oraciones y afirmando que no quería morir.

Muchos de ustedes se pusieron en contacto con Steve.

Es algo que él no olvida.

“En ese momento, el doctor dijo: ‘tus pulmones se están llenando’. Y yo dije, ‘¿qué significa eso?’ Él dijo, ‘estás a punto de morir’. Así que no tuve más remedio. Cuando me puse a ello, fue cuando lo publiqué en Facebook”, explica Ramos.

Ramos estuvo cuatro días con el respirador y recuerda cuando salió de él e incluso lo que le dijo el médico que le dio un gran alivio.

“A los cuatro días volví en sí. Mi mujer me había contado todo lo que me había pasado. Ella fue la que publicó todo eso en Facebook. Fue una bendición porque nunca soñé que Odessa se hubiera unido y rezado tanto”, dijo Ramos.

A pesar de todo, Steve perdió 15 kilos y ahora, tres meses después, ha vuelto a trabajar a tiempo completo.

Todavía tiene tos, pero está agradecido de poder caminar y hablar y no da la vida por sentada.

“Perdí 15 kilos en cuestión de diez u once días. Eso fue gracias a COVID. No podía creerlo cuando me miraba a mí mismo. Estaba en buena forma, me decía ‘¿a dónde se fueron todos mis músculos?”. explicó Ramos.

Cuando salió de la ventilación, recuerda una cosa que le dijo su mujer.

“Me dijo: ‘¿has mirado tu Facebook?’”.

En su página de Facebook, Ramos encontró un vídeo de Randy y Mary Travis.

“Hola Steve, somos Mary y Randy Travis. Nos enteramos de que has pasado por un mal trago durante las vacaciones. Sólo queremos decirte que sigas fortaleciéndote día a día”. Dijeron Randy y Mary Travis.

“Cuando vi que Randy me había enviado un mensaje personal. Me puse a llorar. Su mujer, Mary, recuerdo que me dijo ‘no hay paso para los steppers’. Fue entonces cuando empecé a levantarme porque había que moverse”.

Su Telemundo 20 le preguntó a Ramos qué podía decirle a la gente sobre el COVID-19.

“Que tomen medidas de precaución y que se mantengan bien”, dijo Ramos.

El sargento Ramos compartió con nosotros que lo primero que comió fuera del hospital fue una hamburguesa. Pero no pudo probarla. Desde entonces ha recuperado el gusto y el olfato y ha comido su ración de hamburguesas.

