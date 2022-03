Bart Reagor condenado a 14 años de prisión

LUBBOCK, Texas (KCBD) - Bart Reagor ha sido condenado a 14 años de prisión por mentir al Banco Internacional de Comercio sobre un préstamo de capital de trabajo de 10 millones de dólares para su concesionario, Reagor-Dykes Auto Group. También se le ha ordenado el pago de una restitución completa, pero no de multas.

A la salida del tribunal, Reagor elogió al juez pero confirmó que su defensa iba a presentar inmediatamente un recurso.

“Sólo quería decir que el juez fue muy justo. Hizo un buen trabajo y nuestra familia está esperando la apelación. Sé que soy inocente y que vamos a ganar la apelación”, dijo Reagor.

Reagor agradeció a su familia y a todos los que le apoyaron en el tribunal.

“Agradezco que estéis aquí. Echo de menos ver a todo el mundo. Han sido cuatro años muy duros. Me ha parecido que el juez ha sido justo hoy... porque sabéis que la última vez nos condenaron, así que teníamos que tener algún tipo de sentencia. Creo que la sentencia fue justa. Estoy contento de volver a casa con mi familia y esperamos la apelación. Lo haremos en los próximos días”.

Reagor fue condenado en octubre por transferir ilegalmente 1.7 millones de dólares a su cuenta bancaria personal.

Como parte de su condena, Reagor debe devolver ese dinero, así como renunciar a casi un millón de dólares incautados por el FBI.

El equipo de KCBD que se encontraba en la sala dice que Reagor parecía feliz y nervioso durante la audiencia de sentencia, pero también parecía ansioso, al igual que todos los presentes. La sala estaba casi llena y parecía que la mayoría de la gente estaba allí para apoyar a Reagor.

En una orden presentada el lunes, el juez Kacsmaryk dijo que el oficial de libertad condicional de los Estados Unidos evaluó que Reagor, debido a sus activos en el extranjero y a su flujo de dinero mensual desconocido, podría ser considerado como un factor de riesgo de fuga después de la sentencia.

Reagor deberá entregarse el 9 de mayo antes de las 2 de la tarde.

La defensa ha solicitado a la Oficina de Prisiones que elija un centro médico para Reagor para que pueda seguir el tratamiento contra el cáncer y la enfermedad de Parkinson, quizás en el centro de Fort Worth.

Declaraciones del abogado tras la sentencia

Los fiscales agradecieron al tribunal y al FBI, pero se negaron a comentar si Reagor presentaba riesgo de fuga.

“Quiero dar las gracias al tribunal por una audiencia de sentencia muy completa y considerada. El tribunal hizo unas conclusiones muy completas sobre todos los hechos y respetamos la decisión del tribunal, apreciamos todo el tiempo que se tomaron. Presente sus respetos a los abogados defensores por su argumentación. Y lo más importante es que queremos agradecer al FBI todos sus esfuerzos en la investigación de este caso. Hicieron un trabajo fenomenal. No podríamos haber llevado el caso sin sus esfuerzos”.

La defensa de Reagor también elogió al tribunal, pero dijo que su cliente estaba decidido a apelar.

“Este es un caso difícil. Él cree que es inocente. Tiene derecho a apelar. Estoy muy satisfecho con lo que creo que fue la justicia del tribunal al considerar todo. Estamos atascados con la condena a menos que nos reviertan en la apelación, pero estamos agradecidos por el trato recibido hoy”.

Declaración del Fiscal de los Estados Unidos

El Fiscal de los Estados Unidos Chad Meacham publicó esta declaración el jueves por la tarde:

El propietario de Reagor Dykes Auto Group, Bart Reagor, fue condenado hoy a 14 años de prisión federal por mentir a un banco sobre las perspectivas de su empresa, anunció el fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Texas, Chad E. Meacham.

En octubre de 2021, un jurado federal declaró a Bart Wade Reagor, de 55 años, culpable de hacer declaraciones falsas a un banco asegurado por la FDIC. El Sr. Reagor fue sentenciado hoy por el juez de distrito Matthew J. Kacsmaryk, quien le ordenó pagar 9,378,817.28 dólares en restitución.

En la vista de la sentencia, los fiscales presentaron como prueba vídeos en los que el Sr. Reagor reprendía a sus empleados por no alcanzar sus objetivos de ventas.

“Tienes que querer ganar más de lo que quieres vivir. Yo lo hago. Me muero por ganar. Quiero ganar cada [improperio] día. Cada [palabrota] día, cada [palabrota] trato”, dice en una reunión.

“Algunos de vosotros no habéis estado allí porque no habéis vendido 20 unidades... Boo [expletive] hoo. Llorad hasta llegar a la zona de los débiles. Llorad hasta llegar a la zona de los perdedores. ¿Cuántas veces me habéis hecho llorar? No puedo llorar porque tengo que cuidar a un montón de [expletive] llorones... Alguien tiene que ser fuerte, alguien tiene que ser coherente y alguien tiene que ser un [improperio] líder. Yo me elegí a mí”, dijo en otro “Sube al frente, sube al festín de las bestias, sube a la zona de los millonarios, sube al club de los que vuelan en jet, de los que tienen jet privado, de los que llevan caimanes, de los que llevan Rolex. ¡Sube! ¡Es una elección que tienes que hacer! O puedes llorar hasta quedarte dormido con todos los demás [improperios] perdedores”.

Según las pruebas presentadas en el juicio, en 2017, el Sr. Reagor dijo al International Bank of Commerce (IBC) que el grupo automovilístico estaba experimentando un enorme crecimiento y que esperaba salir a bolsa. Afirmó que la empresa necesitaba una infusión de efectivo para sostener su trayectoria ascendente y mantener un colchón de efectivo para que cada uno de los concesionarios funcionara.

Basándose en esa información, IBC concedió a Reagor Dykes un préstamo de capital circulante de 10 millones de dólares, que se distribuyó en dos tramos: 5,000,000 de dólares en julio de 2017 y otros 5,000,000 de dólares en febrero de 2018, que se desembolsaron a las distintas entidades de RDAG.

En lugar de invertir todo el dinero en el negocio como había dicho que haría, el Sr. Reagor desvió más de 1.7 millones de dólares a su cuenta personal en Prosperity Bank: 766,277 dólares en julio de 2017, tras el desembolso del primer tramo de dinero por parte de IBC, y 1 millón de dólares en febrero de 2018, tras el desembolso del segundo tramo de dinero por parte de IBC. En el juicio, el director financiero de Reagor Dykes, Shane Smith, testificó que el Sr. Reagor y su socio, Rick Dykes, sacaban habitualmente dinero del negocio. Durante un período de 10 años, el Sr. Smith estimó que la pareja retiró más de 25 millones de dólares.

En los vídeos presentados en la sentencia, el Sr. Reagor dijo a los empleados que cualquiera que llevara a casa un salario de cinco dígitos estaba “arruinado como [improperio]” y vivía “una vida de bobo”.

“No tengo ningún esqueleto. Verás, no tengo ninguno... y si tuviera alguno, ya lo he olvidado. Tengo una memoria selectiva. Recuerdo lo que quiero recordar”, dijo a sus empleados. “Y todo lo demás no [expletive] importa”.

Quince de los empleados del Sr. Reagor se declararon previamente culpables de varios delitos relacionados con pisos falsos y kits de cheques en Reagor Dykes, incluyendo:

- Shane Andrew Smith, director general de Reagor Dykes, que se declaró culpable en junio de 2019 de conspiración para cometer fraude electrónico

- Diana Urias, una gerente de oficina en el centro comercial de automóviles usados de Reagor Dykes en Levelland, que se declaró culpable en septiembre de 2019 de conspiración para cometer fraude bancario

- Sheila Miller, una controladora del grupo RDAG, que se declaró culpable en septiembre de 2019 de conspiración para cometer fraude bancario

- Paige Johnston, una gerente de oficina en la tienda de Chevrolet de Reagor Dykes en Floydada, que se declaró culpable en octubre de 2019 de conspiración para cometer fraude electrónico

- Lindsay Williams, y gerente de contabilidad del grupo RDAG, quien se declaró culpable en octubre de 2019 de conspiración para cometer fraude bancario

- Sherri Wood, una gerente de oficina en la tienda Ford de Reagor Dykes en Plainview, que se declaró culpable en octubre de 2019 de conspiración para cometer fraude electrónico

- Pepper Rickman, un controlador de contabilidad en la tienda de Toyota de Reagor Dykes en Plainview, que se declaró culpable en octubre de 2019 de conspiración para cometer fraude electrónico

- Brad Fansler, un director administrativo del grupo RDAG, que se declaró culpable en noviembre de 2019 de conspiración para cometer fraude electrónico

-Ashley Dunn, asistente ejecutiva del director general, que se declaró culpable en diciembre de 2019 de conspiración para cometer fraude bancario

- Whitney Maldonado, una gerente de oficina en la tienda Mitsubishi de Reagor Dykes en Lubbock, que se declaró culpable en diciembre de 2019 de conspiración para cometer fraude electrónico

- Elaina Cabral, una gerente de oficina en la tienda de Toyota de Reagor Dykes en Plainview, que se declaró culpable en diciembre de 2019 de conspiración para cometer fraude electrónico

- Mistry Canady, un gerente de oficina en la tienda Ford de Reagor Dykes en Lamesa, quien se declaró culpable en enero de 2020 de conspiración para cometer fraude electrónico

- Andrea Kate Phillips, una gerente de oficina en la tienda de Ford de Reagor Dykes en Plainview, que se declaró culpable en febrero de 2020 de encubrimiento de un delito grave

- Wesley Neel, gerente de seguridad y cumplimiento de RDAG, quien se declaró culpable en marzo de 2020 de conspiración para cometer fraude electrónico

- Steven Reinhart, Director de Cumplimiento Legal de RDAG, que se declaró culpable en febrero de 2021 de encubrimiento de un delito grave

“Para Bart Reagor, todo el que no es millonario es un bobo. Y el Sr. Reagor no podía enfrentarse a ser un tonto. Así que, en lugar de hacer todo lo posible para hacer crecer su negocio honestamente, rellenó su cuenta bancaria personal mintiendo a un banco asegurado por el gobierno federal. Me imagino que pasará los próximos 14 años entre rejas lamentando esa decisión”, dijo el fiscal federal Chad E. Meacham. “El Departamento de Justicia no tolerará el abuso de las instituciones financieras de nuestra nación”.

“Los delitos financieros pueden destruir empresas, lo que a su vez causa un daño irreparable a nuestra economía. La sentencia del Sr. Reagor envía un mensaje claro a cualquier delincuente que utilice el fraude empresarial para su propio beneficio personal”, dijo el agente especial del FBI en Dallas, Matthew J. DeSarno. “El FBI y nuestros colaboradores en la aplicación de la ley no tolerarán este comportamiento. Perseguiremos enérgicamente a cualquiera que utilice su posición ejecutiva para defraudar a una institución de crédito, a los inversores o al público.”

La Oficina Federal de Investigación de Dallas y la División de Investigación Criminal de los Servicios de Impuestos Internos llevaron a cabo la investigación. Los fiscales adjuntos Joshua Frausto, Jeffrey Haag y Amy Burch fueron los encargados de procesar el caso.

