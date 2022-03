Acusados ​​de matar a un hombre y enterrar su cuerpo en un tina de concreto son arrestados

HONOLULU (HawaiiNewsNow/Gray News) - Los dos sospechosos de asesinato buscados luego de un espantoso descubrimiento en una casa en una comunidad cerrada próspera en Hawái fueron arrestados en California.

Scott Hannon, de 34 años, y Juan Tejedor Baron, de 23, fueron capturados el miércoles. No se los había visto desde la madrugada del martes, según Hawaii News Now.

Los alguaciles de EE. UU. que ayudaron al Departamento de Policía de Honolulu pudieron rastrear a los sospechosos y determinaron que habían huido de Oahu a Los Ángeles. Baron fue arrestado en Anaheim, supuestamente tratando de huir a México. Las autoridades dijeron que lo encontraron escondido en un espacio debajo de un banco cerrado en la parte trasera de un autobús. Mientras tanto, Hannon fue arrestado en Inglewood.

Ambos sospechosos fueron reservados por el Departamento de Policía de Los Ángeles con cargos pendientes.

La policía de Honolulu dice que la víctima anciana fue encontrada encerrada en concreto en una bañera dentro de una casa en la comunidad cerrada de Hawaii Loa Ridge.

Los dos sospechosos fueron interrogados por la policía el lunes por la noche, pero luego fueron liberados, antes de que las autoridades descubrieran el cuerpo en la casa. Fueron descritos como no residentes, y las autoridades dijeron que fueron vistos por última vez en el vecindario de Waikiki el martes temprano.

Hawaii News Now informa que los oficiales llevaron a los sospechosos a Waikiki desde la escena mientras los detectives investigaban el crimen. Las fuentes dicen que no había suficiente causa probable en ese momento para arrestar o detener a los hombres y que la policía quería su automóvil, por lo que los oficiales los llevaron a Waikiki pero no les asignaron seguimiento a los hombres vestidos de civil.

La teniente Deena Thoemmes, de la División de Investigación Criminal del Departamento de Policía de Honolulu, dijo que Baron tiene residencia en Texas y Hannon viajó con pasaporte pero tenía una dirección en Massachusetts.

Thoemmes dijo que se cree que la víctima es el propietario de 73 años de la propiedad Lelekepue Place. Su cuerpo fue encontrado en una bañera independiente que había sido llenada con concreto. Los posos de café estaban encima del cemento, probablemente para ocultar el olor a descomposición.

“Cuando entramos, sin duda olimos café”, dijo Thoemmes. “El cuerpo estaba en la tina independiente y estaba en estado de descomposición una vez que eliminamos la mezcla de concreto”.

La policía también dice que la víctima y el sospechoso más joven tenían una relación íntima.

Los vecinos expresaron su conmoción el martes después de enterarse del asesinato.

“Creo que es absolutamente terrible lo que sucedió”, dijo Sydney Holst, residente de Hawaii Loa Ridge. “Quiero decir, nunca antes había ocurrido un delito grave como este. Hemos oído hablar de pequeños robos, pero nunca algo de este grado”.

Los oficiales respondieron por primera vez a la casa el lunes por la mañana para un control de bienestar en relación con el caso de una persona desaparecida. En la escena, los detectives se reunieron con Baron, quien afirmó residir en la residencia.

El lunes por la tarde, Baron permitió que la policía ingresara a la casa y los oficiales vieron la bañera llena de concreto pero no vieron un cuerpo. El cuerpo fue encontrado al día siguiente por investigadores de homicidios.

La policía dijo que el hermano de la víctima había presentado el informe de persona desaparecida. Los dos no se habían comunicado desde finales de enero o principios de febrero, dijo la policía.

Copyright 2022 Hawaii News Now a través de Gray Media Group, Inc. Todos los derechos reservados.