Madre apuñalada varias veces, hijos heridos tratando de ayudarla

PHILADELPHIA (KYW) La policía de Filadelfia arrestó a un hombre en relación con un triple apuñalamiento que dejó a una madre luchando por su vida y a sus dos hijos gravemente heridos.

La policía dice que una mujer de 37 años fue apuñalada varias veces en todo el cuerpo y puesta en estado crítico en el hospital luego del incidente alrededor de las 2 p.m. Domingo. Los dos hijos de la víctima, uno de 15 y otro de 10, también fueron apuñalados.

Los testigos dicen que los niños les dijeron que sus heridas ocurrieron mientras trataban de proteger a su madre.

“Dijeron que estaba apuñalando a la mamá, y los niños bajaron a ayudar y así fue como los apuñalaron”, dijo un vecino que no quiso ser identificado.

Esa vecina dice que estaba en la entrada de su casa cuando los niños corrieron hacia el callejón momentos después de ser apuñalados.

“Cuando el segundo niño salió corriendo, estaba cubierto de sangre desde la cabeza hasta el estómago”, dijo el vecino.

Unos segundos después, los niños les dijeron a los vecinos que el hombre que atacó a su madre los siguió afuera. También dijeron que era el compañero de trabajo de su madre.

“El tipo salió. No sabía qué iba a hacer, si iba a intentar atacarlos de nuevo”, dijo el vecino. “Entonces, dije: ‘Corre, corre, corre, dentro de mi casa’. Entonces, todos corrimos dentro de mi sótano”.

Ella dice que mientras empujaba a los niños adentro, miró hacia atrás para ver si el sospechoso los estaba siguiendo.

“Simplemente se dio la vuelta, nos miró y simplemente se alejó casualmente”, dijo.

Una vez a salvo en el sótano, llamó al 911 y los niños le suplicaron que viera a su madre a unas puertas de distancia.

“Solo llamé y dije: ‘Señora, señora, señora’. Y ella bajó los escalones tropezando”, dijo el vecino.

El niño de 15 años fue apuñalado dos veces en la parte posterior de la cabeza, mientras que el de 10 años fue apuñalado una vez en la parte posterior de la cabeza y una vez en la pierna izquierda, según las autoridades. Ambos están en condición estable.

La policía dice que aproximadamente dos horas después del ataque, el sospechoso se entregó. Su identidad no se ha hecho pública y el motivo aún está bajo investigación.

Copyright 2022 KYW a través de CNN Newsource. Todos los derechos reservados.

