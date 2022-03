Fix West Texas organiza una clínica de vacunación “Paga lo que puedas”

ODESSA, Texas (KTLE) - El sábado, Fix West Texas organizó una clínica de vacunación “paga lo que puedas” en Odessa para las mascotas que necesitan vacunas.

Cientos de coches se alinearon en el estacionamiento del lado oeste del Ector County Coliseum para recibir vacunas contra la rabia, vales de esterilización y microchips para su perro o gato a un bajo costo que los propietarios pueden pagar.

Fix West Texas dice que es importante organizar este evento para ayudar a la comunidad a mantener a las mascotas sanas, prevenir enfermedades y embarazos no deseados.

Laura Vega, madre de un carlino “Biggie”, dice que esto fue una gran ayuda para su economía.

“Realmente no podía pagarles la vacuna, porque normalmente voy a México y la hacen allá, son como cinco horas de viaje en mi familia está allá. Pero no podía ir y me enteré de este evento y me pareció perfecto”, dijo Vega.

Los dueños de mascotas que asistieron también recibieron comida gratis para perros y gatos.

Derechos de Autor KTLE 2022. Todos los Derechos Reservados.